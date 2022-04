„Je nám jich hodně líto. Hovořili jsme s manželkou o tom, že bychom jich pár naložili do dodávky a přivezli k nám. Tři nebo čtyři bychom uživili. Ale potom jsem si přečetl, že na Ukrajině neexistuje povinnost očkování proti vzteklině, a tak jsme od záměru upustili,“ řekl čtyřiapadesátiletý Mirek z Chrudimska.

A udělali dobře. Zbrklou akcí na vlastní pěst si mohli vysloužit stotisícovou pokutu od Státní veterinární správy (SVS).

Ta v uplynulých dnech přistoupila k dalšímu zpřísnění zákazu dovozu zvířat neznámého původu z Ukrajiny. Podobný krok učinily i další členské státy Evropské unie. Samozřejmě existují výjimky, a to pro občany, kteří do Česka přivážejí své domácí mazlíčky.

Mnozí veterináři jim zařídí bezplatnou základní prohlídku, aplikaci čipu, registraci zvířete a očkování proti vzteklině tak, aby mohli splnit státem požadované podmínky vyšetření na vzteklinu do 72 hodin od vstupu do země v rámci desetidenní karantény.

Česká republika je od roku 2002 prostá vztekliny masožravců. Díky tomu se u nás nemusí lidé bát ohrožení svého života ani při pokousání neznámým zvířetem. Je to výsledek mnohaleté náročné práce veterinářů a dalších institucí, aby se zadařilo u nás vzteklinu vymýtit. Na Ukrajině bylo jen za první pololetí minulého roku prokázáno přes 300 případů výskytu vztekliny, z toho 135 u koček a 113 u psů.



Zdroj: www.vetkom.cz

Před hromadnými nelegálními dovozy zvířat neznámého původu z Ukrajiny varovala také Komora veterinárních lékařů České republiky. „Tyto dovozy jsou chaotické a vážně ohrožují zdraví zvířat a lidí v naší zemi,“ zdůraznila komora na svých webových stránkách.

Před „partyzánským“ dovozem celých skupin psů varuje i chovatel a rozhodčí, který si nepřál být jmenován.

„Určitá obava tady je, stejně jako z dovozu zachráněných psů ze slovenských romských osad. Co se týká vztekliny, ta by měla být v hlavním zájmu Státní veterinární správy. Pro nás chovatele je to spíš otázka parvovirózy a psinky, která se kvůli různým dovozům k nám opět zanesla,“ informoval.

Vzteklina se přitom naposledy v Česku objevila v roce 2002, od té doby se na území našeho státu nevyskytuje.

Existují ale organizované záchranářské skupiny, které jsou schopny vytvořit psím uprchlíkům karanténní kotce a patřičnou veterinární péči. Ty by měly na základě žádosti získat od veterinární správy výjimku.

Funguje už několik sbírkových fondů, jejichž prostřednictvím lze přispět na stravu, léčiva a další výdaje ukrajinských útulků. Například Unie práv zvířat, jejíž sídlo je u Luže na Chrudimsku, nedávno vyhlásila veřejnou sbírku granulí, konzerv nebo přepravek pro psy a kočky. Postupně vytváří sběrná místa, kam lidé mohou své dary přinášet. Jsou už plně funkční v Srbcích u Luže, Chrudimi, Částkově, Holicích a další přibývají.

„Všechno převezeme pomocí dobrovolníků a organizací na místa, kde bude potřeba. Děláme, co je v našich silách, abychom pomohli chlupáčkům ve válce,“ řekla předsedkyně unie Diana Šlechtová.