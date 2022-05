Za dvacet let si přitom Chrudimáci už mohli na novou podobu plovárny zvyknout. Sportovní areály města neustále zvyšují atraktivitu území, což láká především dnešní mladou generaci, která "staré dobré časy" na koupališti nezažila.

Podívejte se také k sousedům:

25 LET KOUPALIŠTĚ OBRAZEM: Skluzavka kamikadze ve Skutči dosloužila

Po přestavbě v roce 2000 za 80 milionů korun byli lidé rozčarováni z toho, že se o polovinu zkrátila délka plaveckého bazénu. Dalším zklamáním bylo zrušení skokanského můstku s hlubokým bazénem. Ale jak se říká, pokrok nezastavíš.

"Ano, taky vzpomínám, jak jsme balili holky. Machrovali jsme při skocích do vody, hráli na babu u šestimetráku. Ale ruku na srdce - dnes by nikdo nezajistil bezpečnost skokanů a hygiena by si taky smlsla v jednometrovém dětském bazénu plném moči. Jsem rád, že máme nerezové bazény s čistou vodou," poznamenal Milan z okrajové části Chrudimi.

Koupaliště v Hlinsku: Čím víc je lidí, tím víc je voda čistší

Také Ladislavovi se vybavují vzpomínky na starou plovárnu. "Jako malý jsem si hrál v kabině lanovky, která byla u převlékacích kabinek. Na sprchách se opalovaly top holky, přes žlábek se hrál nohejbal, dvoumetrák byl buď ledový nebo zelený, jednička vždy žlutá a teplá, v šestce se hrálo na babu ze zábradlí a chod koupaliště se vždy zastavil, když někdo vylezl na desítku. Vzpomínek moc. Od doby nerezové jsem tam byl jednou," zavzpomínal Ladislav.

Plovárna v roce 1994, skokanský můstek lákal každého.Zdroj: Vzpomínky na starou Chrudim

Jeho vrstevníku Martinovi se zase vybavila pubertální léta: "My jako malí kluci jsme otvory ve stěně mezi převlékacími kabinkami koukali, jak se slečny převlékají." Helena si chválí plovárenskou hospodu. "Byl tam chládek, vrzající prkna a žlutá limča. Naši mi tam kupovali tyčinky nebo gumové hady," usmála se.

Dnešní dvacetiletí budou možná také vzpomínat na vodní atrakce a tobogán dlouhý více než 80 metrů. Kapacita areálu je 2700 osob. "Byla dosažena za těch 22 let dvakrát," potvrdil ředitel Sportovních areálů města Chrudim Luděk Marousek.

HISTORIE CHRUDIMSKÝCH KOUPALIŠŤ:

Chrudimská historie koupališť začala v roce 1876 výstavbou plovárny nad Kopanickým mlýnem pod novoměstskými vinicemi. Do pískovcového bazénu se přiváděla žlábkem čistá voda z řeky a byla denně měněna. Tehdejší plavci si mohli užívat dráhu dlouhou 40 metrů a širokou 20 metrů.

Původní chrudimská plovárna v Koželužské ulici kolem r. 1900.Zdroj: Vzpomínky na starou Chrudim

Skákadla z výšky, kabinky, budka pro vybírání vstupného, ale i hostinec s řízným pivem byly součástí koupaliště. Velký důraz se kladl na mravnost, takže dámy, které se chtěly na plovárně vykoupat, mohly přijít jen ve zvláštních časech, a to od půl deváté do 11 hodin dopoledne a od půl třetí do 16 hodin. V této době nebylo koupání pro muže na plovárně dovoleno.

Plovárna se nacházela v prostoru dnešního parčíku při vyústění Koželužské ulice u atletického stadionu a byla v provozu do 50. let minulého století. V letech 1947 až 1952 byla v místech bývalého mlýna Valcha zbudována nová městská plovárna, na kterou dodnes Chrudimáci s nostalgií vzpomínají.

Zásadní přestavbu prodělal celý areál v letech 1999 až 2000. Předmětem diskuzí se staly ojedinělé nerezové vany, plavecký bazén dlouhý pouze 25 metrů a zrušený „šestimetrák“ se skokanským můstkem.