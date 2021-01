Zdroj: Deník„Jan Škroup se narodil roku 1739 v Řestokách. Stal se učitelem. Když učil ve Včelákově, byl zde (ve věku 23 roků) oddán 23. května 1762 s Annou, dcerou Tomáše Šmahela, mlynáře z nového mlýna v Tisovci u Včelákova. Ve dvanáctiletém manželství se jim narodilo 7 dítek: 6 hochů a 1 dívka.“ Otcem Františka Škroupa byl Dominik Škroup, který se narodil jako třetí dítě 2. srpna 1766 ve Včelákově. Jan Škroup zemřel ve Včelákově 2. ledna 1774 (ve věku 35 let) a byl zde pochován. Po smrti Jana Škroupa se jeho manželka, vdova, provdala 7. 5. 1775 za Jakuba Perničku. Dominika si vzal na vychování jeho strýc František, kantor ve Vejvanovicích, a umožnil mu studium.

První přestavba školy se uskutečnila roku 1791. K vyučování sloužila opět jedna místnost, ale větší, s pěti okny a šestnácti lavicemi.

O stavbě nové školy se začalo uvažovat na začátku 70. let 18. století. V této době měla zajišťovat vzdělání pro více než 200 dětí. Např. na konci školního roku 1870/71 je v pamětní knize uváděn počet 235 „školou povinných dítek“ (109 chlapců a 126 děvčat). První zmínka o záměru vybudovat novou budovu je z roku 1872. „Dne 1. května 1872 podala školní obec k c. k. okresní školní radě žádost s přiloženým nástinem a rozpočtem na zřízení nové školy ve Včelákově.“ Tento nástin byl však vrácen k přepracování s poznámkou: „Jak v žádosti samé se udává navštěvuje tamější školu 266 dítek a dle nového zákona na každé dítě s ohledem na chodby a katedru 7 čtverečních stop předepsáno jest, vypadá na navrženou plochu školních světnic jen 170 dítek, bude tedy i vzhledem na budoucnost zapotřebí, by na jednu světnici školní více v budově této pamatováno bylo, an již nyní se plochy nedostává.“

Dne 1. prosince 1875 bylo c. k. okresní školní radou rozhodnuto o rozšíření školy ve Včelákově z dvoutřídní na trojtřídní. Nové nástiny na stavbu budovy od Ing. Staňka byly pak schváleny místní školní radou 15. prosince 1876 a následně předloženy okresní školní radě. Ta pak 11. února 1876 nástin na stavbu nové trojtřídní školy ve Včelákově schválila. Rozpočet činil 15068 zlatých 95 ½ krejcarů.

Základní kámen byl vysvěcen při slavnosti konané 26. června 1877. Ukončení stavby se datuje k měsíci srpnu 1878 a 8. září pak následovalo slavnostní vysvěcení.