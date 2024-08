Ne každý nadává na poměry v našem zdravotnictví. Do redakce přišel pochvalný dopis, který přinášíme v plném znění.

Ráda bych se podělila o své zkušenosti z oblasti zdravotnických a sociálních služeb. Jedná se o oblast, která je v poslední době hodně diskutována a hodně se o ní i píše.

Manžel v nedávné době podstoupil ve Fakultní nemocnici Hradec Králové akutní chirurgickou revaskularizaci myokardu - laicky řečeno operaci srdce.

Před tímto zákrokem postupně - na základě rozhodnutí a doporučení MUDr. Hubače absolvoval vyšetření v Chrudimské a následně Pardubické krajské nemocnici. Po těchto vyšetřeních byl převezen do již zmiňované FN HK a operován. Vše se odehrálo velmi rychle.

Operace - díky profesionálnímu týmu lékařů ve FN HK - dopadla dobře a po týdnu byl manžel z nemocnice propuštěn do domácí péče a já netušila, jak tuto - pro mě zcela novou a neznámou - situaci řešit. Obrátila jsem se na manželovu obvodní lékařku MUDr. Kubínovou. Ta po prostudování propouštěcí zprávy z FN HK ihned přímo z ordinace kontaktovala "Domácí zdravotní a ošetřovatelskou péči", jmenovitě p. Daňkovou. S ní jsem se pak již přímo domluvila na termínech návštěv zdravotních sester z tohoto zařízení. Jsou skvělé a profesionálně zvládly vše, co bylo třeba. Bez jejich pomoci bych to nezvládla.

Titulek "Nemusíte na to zůstat sami" je jejich heslem, které jsem si od nich vypůjčila.

Závěrem bych chtěla říci, že z oblasti zdravotnictí má určitě každý z nás své zkušenosti. Já se chtěla podělit o ty své, které jsou jen a jen pozitivní. Měli jsme s manželem štěstí na skvělé lékaře i zdravotní sestřičky. Všem, kteří nám pomohli patří naše velké poděkování.

Miloslava Hajnová Chrudim