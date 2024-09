Psychiatr v Centru duševního zdraví Chrudim Místo výkonu práce: Chrudim Jsme organizace Péče o duševní zdraví a jsme přesvědčeni, že všichni lidé mají být přijímáni s respektem ke své jedinečnosti. Už 29 let - ve 2 krajích a 7 okresech - podporujeme klienty s duševním onemocněním, aby mohli žít dle své volby, zodpovědně k sobě i k ostatním. Aktuálně hledáme psychiatra/psychiatričku, která/ý chce mít čas na práci s klientem a ocení spolupráci s týmem. Psychiatr/psychiatrička v centru duševního zdraví: -provádí psychiatrické posouzení stavu klienta zejména v oblasti projevů duševních potíží, jejich zvládání a dopadů do běžného denního fungování, -indikuje a organizuje další potřebná specializovaná, laboratorní či přístrojová diagnostická vyšetření, -provádí a plánuje léčebná opatření v oblasti farmakoterapie a podpůrné psychoterapie, Léčebná opatření koordinuje s ambulantními psychiatry klientů. V případě, že klient dočasně nemá svého ambulantního psychiatra, přebírá psychiatr jeho funkci, -provádí edukační rozhovory s klienty a jejich blízkými osobami zejména v oblasti porozumění projevům duševních poruch, jejich zvládání, a v oblasti bezpečné farmakoterapie, -je součástí týmu odborníků: spolupracuje s psychologem, zdravotními sestrami a sociálními pracovníky, -účastní se porad, kde sdílí s kolegy důležité informace a společně pak nastavují nejlepší směr cesty k zotavení klientů, -komunikuje s praktickými lékaři, ambulantními specialisty a lůžkovým zařízeními, -pracuje ambulantně i v terénu - jezdí za klienty domů či na jiné místo, má tak jedinečnou šanci poznat jejich životní kontext i prostředí, ve kterém žijí, -má vlastní zázemí ve středisku (pracovní stůl, notebook a telefon), - plánuje si pracovní den, aby vyhovoval klientovi i jemu a administrativu si může vyřídit třeba z home office, -je v práci pouze přes den a má volné víkendy. Proč se vám u nás bude líbit: -uvědomujeme si, že každý přináší jedinečný pohled, zkušenost, nadání i přístup. Současně pracujeme jako tým a navzájem se inspirujeme, -fungujeme jako partneři ne soupeři, -zakládáme si na intenzivní metodické podpoře a máme funkční systém konzultací, -zastáváme proaktivní přístup orientujeme se na řešení, rozvoj a růst, -všechny zaměstnance kvalitně zaškolujeme, -zaměstnancům hradíme akreditované vzdělávání a umožňujeme jim čerpat fond pracovní doby na vzdělávání. Zaručujeme nástupní mzdu ve výši 80 000 až 100 000 Kč (při práci na plný úvazek) + příplatky formou kvartálních odměn, 6 týdnů dovolené a k dispozici 3 sickdays. Nástup dle dohody. Možnost zkráceného úvazku po domluvě. Dáme vám také nástupní bonus ve výši jednoho měsíčního platu. Abychom vás mohli přijmout, je důležité mít: -kvalifikaci psychiatr L3 (absolvovaný základní kmen + specializovaný výcvik psychiatrie zakončený atestační zkouškou). Máte absolvován pouze základní kmen a nemáte ještě dokončen specializovaný výcvik? Nevadí, ozvěte se nám i tak. I pro vás máme uplatnění. ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY: Sickdays, Finanční bonusy / prémie, Firemní akce, Pružná pracovní doba, Pracovní zařízení (mobil, PC, notebook...), Kafetérie, Přátelské prostředí Chtěli byste se stát součástí našeho týmu centra duševního zdraví? Napište nebo zavolejte naší personalistce Ludmile Karelové (viz. kontakt) 65 535 Kč

