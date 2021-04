Dobu, po kterou jsou památky uzavřené kvůli vládním opatřením, využívají kasteláni a majitelé hlavně ke stavebním úpravám a opravám. Ty by jinak během provozu obtěžovaly návštěvníky hlukem a prachem, ale teď pro ně mají více prostoru. „Tento čas bez návštěvníků využíváme k zajištění statiky vnitřního hradu, včetně zdiva renesančního paláce a opěrných zdí gotické zahrady, což je náročná stavební akce. Dotýká se velké části venkovních prostor hradu, a proto chceme co největší část prací udělat za uzavření hradu,“ vysvětlil kastelán hradu Svojanov Miloš Dempír.

Komnaty, lovecké trofeje i neznámé výhledy

Zámek v Moravské Třebové leží ve středu města a přes nádvoří si lidé běžně zkracují cestu. „Přišli jsme s nápadem alespoň společného velikonočního vyzdobení prostoru nádvoří. Lidé celý velikonoční týden můžou nosit vajíčka, věnečky a umístit je vhodně v prostoru,“ řekla kastelánka Karolina Machálková. Pro novou sezónu ladí hlavně expozice. „Věnujeme se renovaci stálých expozic, alchymistickou laboratoř stěhujeme z věže do přízemí a bude propojená se středověkou mučírnou. Ve věži vytvoříme renesanční komnatu jako ukázku ložnice a pracovny Ladislava Velena ze Žerotína, která se stane součástí okruhu Poklady Moravské Třebové,“ popsala Machálková.

Volně přístupné jsou také exteriéry pardubického zámku, lidé mohou na dolní nádvoří, do parkánového příkopu a na zámecké valy, kde najdou tabulky tzv. šipkované. Jde o naučnou hru skládající se z tabulek umístěných na stromech s různými úkoly. „Připravili jsme i velikonoční verzi, při které se návštěvník seznámí s velikonočními zvyky a symboly. Pro parkán připravujeme od května novou výstavu fotografií Radka Kalhouse s názvem Nížina,“ uvedl ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. I tam rekonstruují velkou část zámku. „Dokončujeme rekonstrukci paláce a na konci května by už mělo být přístupné i malé nádvoří a výstava k 140 letům existence našeho muzea. Dále počítáme se všemi venkovními akcemi jako je divadelní festival, hudební produkce či střílení na valech,“ prozradil Libánek.

Přípravy uvnitř i venku

S akcemi naopak nepočítají na Liticích. „Větší kulturní akce nepřipravujeme, těšíme se na všechny návštěvníky, kteří si chtějí užít klid v přírodě, na to jsou zříceniny ideální,“ uvedl kastelán hradu Litice Dalibor Urban. Otevřít by mohli v půlce dubna, kvůli tužší zimě a sněhu trvalo, než se na hrad mohla dostat technika, vzhledem k situaci ale spíš v květnu. K tomuto měsíci plánují otevřít i na zámku v Nových Hradech u Litomyšle, kde deset rozmanitých zahrad doplní na nadcházející sezónu ještě jedna. „Když to půjde, rádi otevřeme alespoň zahrady dříve. Na léto připravujeme novou terasovitou barevnou zahradu. Ladíme ji do dvou barev, žlutooranžové a červenorůžové, a doplní ji původní kamenné sochy,“ popsala majitelka zámku Magda Kučerová.

Na zámku v Litomyšli nabídnou hned dvě nové prohlídkové trasy. „První se věnuje období od výstavby zámku Pernštejny až po Valdštejny-Vartenberky, druhá přiblíží návštěvníkům poslední šlechtické majitele zámku, Thurn-Taxise. Do konce roku také projdou obnovou všechny fasády zámku a jejich sgrafitová výzdoba,“ upřesnila Lucie Bidlasová z Národního památkového ústavu.

Ve Slatiňanech už mají po 3 letech obnovu zámku hotovou, na sezónu v novém připravují celý zámecký areál, zahradu i park. „Úklid, sázení stromů, natírání laviček, je to jako když máte rodinný domek se zahrádkou, jen má víc oken a místností a ta zahrádka 16 hektarů,“ svěřil se kastelán ze Slatiňan Jaroslav Bušta. Na Kunětické hoře chtějí v květnu zpřístupnit západní křídlo upravené podle projektu architekta Dušana Jurkoviče. „Jemu bude věnována i expozice uvnitř a střešní vyhlídka nabídne dosud neznámý pohled na hrad i okolí,“ popsal kastelán Miloš Jiroušek. Na Svojanově budou novinkou lovecké trofeje: „V interiérech rozmisťujeme celkem 200 kusů, doplní instalace v pánských pokojích empírového paláce hradu,“ uvedl Miloš Dempír.

Pokud by došlo k rozvolnění opatření, na Svojanově jsou připraveni ihned zareagovat a hrad zpřístupnit. „Počítáme, že případná rozvolnění budou postupná a možnost celkového počtu návštěvníků hradu v jednom okamžiku omezený, takže budeme moci provoz se stavebními úpravami zkoordinovat,“ upřesnil Dempír. Na zámku v Moravské Třebové jsou také připraveni pružně reagovat a případně alespoň hlavní prohlídkový okruh otevřít do druhého dne. „Počítali jsme s celoročním víkendovým provozem, máme nasmlouvané průvodce, zbytek expozic bychom zpřístupnili do týdne od otevření,“ uvedla kastelánka Karolina Machálková.