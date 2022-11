Chlapi to mají o fous lepší, protože ti se postaví klidně za keř nebo za strom a je to. U žen je to ale složitější a už se mi stalo, že jsem prostě vlétla za kontejner a bylo mi v tu chvíli jedno, jestli na někoho vystrčím zadek,“ řekla Chrudimačka Veronika.

Hřbitov U Kříže a urnový háj v Chrudimi jsou od centra hodně vzdáleny. Návštěvníci proto volají po veřejných záchodcích.Zdroj: mapy.cz

Nové náklady by obcím měla vykompenzovat čistější veřejná prostranství.

Nejbližší veřejná WC jsou v obchodním středisku Kateřina a na nádraží. "Krásné toalety jsou na hřbitově v Litomyšli, ve Svitavách mají aspoň toitoiky. V Chrudimi máme hřbitov obrovský s velkou návštěvností. Někomu, kdo na hřbitovy nechodí, to možná přijde jako zbytečnost, ale opravdu je to problém,“ zdůraznila Veronika.

Město má výstavbu veřejných záchodků v plánu, měly by stát před kolejemi na křižovatce ulic Škroupova a ČSA. Toalety mají být nerezové a bezobslužné. Lidé si ale na ně budou muset ještě nějakou dobu počkat. „Ještě nemá

me vykoupený pozemek, takže v příštím roce určitě v plánu nejsou. V úvahu ale připadají do té doby mobilní záchodky, to by bylo dobré přechodné řešení,“ uvedl chrudimský starosta František Pilný.

V Heřmanově Městci bylo veřejné WC lidem k dispozici desítky let, stálo jen pár kroků od náměstí a autobusových zastávek. Ale potom ho tehdejší vedení města zrušilo s odkazem na vysoké náklady provozu a poslalo veřejnost na záchody v nově rekonstruovaném Hotelu Beránek. Po volbách je ale všechno jinak.

„Veřejné toalety obnovíme, už jsme zahájili jednání. Budou bezobslužné, čímž odpadnou největší náklady na provoz, tedy mzdy. Opatříme je i kamerou kvůli bezdomovcům,“ potvrdil heřmanoměstecký starosta Aleš Jiroutek.

Lidé, kteří přijíždějí do města z okolních obcí třeba v pět hodin ráno, mají podle jeho slov velký problém. „Hotel totiž otevírá až v deset hodin a oni si chodí ulevit do prostoru mezi faru a kostel,“ dodal starosta s tím, že dalších veřejných záchodků se dočkají cestující po dostavbě dopravního terminálu.