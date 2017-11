Záchody slaví svátek i ošklivými dárky

Chrudim - I záchody mají svůj svátek. Ten poslední dokonce oslavily v neděli. Už 17 let totiž připadá na 19. listopad Světový den toalet. V roce 2001 jej vyhlásila OSN jako připomínku faktu, že pro nás tak běžné zařízení domácnosti je i v dnešní době pro více než třetinu lidí na světě nedostupným luxusem.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Například v řadě afrických zemí je leckde používání záchodů utopií a nedostatečná hygiena je pak příčinou nemocí i úmrtí milionů lidí. Aby se situace po celém světě zlepšila, byla v roce 2001 založena dokonce i Světová organizace toalet.

Přitom historie toalet sahá až překvapivě daleko do minulosti. Splachovací záchody nebyly v Indii žádnou vzácností už 3 000 let před naším letopočtem.

„A co by si ke svému svátku mohly přát dnešní naše toalety? Nejspíše to, aby uživatelé toalet do nich splachovali pouze to, co do nich skutečně patří,“ přemítá Ilona Stejskalová z Vodárenské společnosti Chrudim. „Mnoho z nás si totiž stále neuvědomuje, že toaleta není odpadkový koš. Často lidé do záchodu vylijí tuky z pánví a hrnců, vyhodí tam zbytky jídel, dámské hygienické potřeby, vlhčené ubrousky apod. Tímto problém nekončí, ale teprve začíná. Zanáší se kanalizační přípojka u nemovitostí, ale také kanalizační stoky s menším spádem a hrozí ucpání přípojky,“ doplňuje Ilona Stejskalová.

Změnit takové chování chce dlouhodobý projekt DOODPADU. Začíná se již u dětí. Pracovníci Vodárenské společnost Chrudim v rámci zmíněného projektu prostřednictvím interaktivních hodin seznamují žáky prvního stupně základních škol s tím, co a proč do kanalizace nepatří. „Za poslední rok jsme s tímto projektem seznámili již čtyři stovky žáků,“ dodala ještě za Vodárenskou společnost Chrudim její pracovnice Zuzana Čechlovská.