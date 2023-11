/FOTO, VIDEO/ Záchranná stanice hendikepovaných zvířat Pasíčka v Boru u Skutče na Chrudimsku je třetí největší v Česku a ročně ošetří 1800 poraněných tvorů. Na rozdíl od jiných stanic má k dispozici velkou rozletovou voliéru pro dravce, která slouží i pro "přespolní" opeřence. Ale její kapacita už nestačí, zranění ptáci do azylu Pasíček totiž míří ze všech koutů republiky. Aby mohla záchranná stanice dál bez omezení fungovat, potřebuje postavit nové rehabilitační voliéry. K realizaci projektu za 20 milionů korun jí chybí milion korun. Na konto veřejné sbírky platfotmy donio.cz však peníze přibývají pomalu.

Nález poraněné labutě u Běstviny. | Video: ZS Pasíčka

Pomoci se letos dočkali i tři orli mořští, z nichž dva se díky úspěšnému vyléčení a rehabilitaci v rozletové voliéře dočkají vypuštění do volné přírody. Jedním z nich je orel ze záchranné stanice Pavlov.

"Byl vysílený, ale už se díky naší velké hale rozlétal a brzy se vrátí zpátky do Pavlova. Tam dostane vysílačku a bude vypuštěn do přírody," řekl Deníku Milan Oppa ze Záchranné stanice Pasíčka. Štěstí měla i orlice z Třeboně, které se vyléčila prasklá kost a díky tomu se rovněž dočká svobody. Smolařem je třetí orel, kterému se Pasíčka stanou trvalým domovem. "Má obě křídla záhadným způsobem zlomená. Ten u nás zůstane," dodal Oppa.

Na sbírkové platformě donio.cz je prozatím nashromážděno 125 tisíc korun, což je s ohledem na cílovou částku milion korun velmi málo. Určitým lákadlem podle vzoru "nic není zadarmo" mohou být pro přispěvatele různé dárky. Třeba za darovanou pětistovku stanice pošle puzzle s čápem, kdo připlatí navíc stokorunu, dostane hrneček. Dárků je mnoho, tím nejdražším je VIP skupinový pobyt v záchranné stanici, který obdrží dárce patnácti tisíc korun.

Záchranná stanice Pasíčka se zúčastnila jako jediná výběrového řízení, které vyhlásil státní fond životního prostředí. "Podle posledních informací to vypadá, že jsme uspěli," uvedl vedoucí stanice Josef Cach s tím, že šlo o poslední možný zdroj financování záchranných stanic z prostředků Evropské unie. Peníze jsou ale potřeba ve větší míře. Na modernizaci přispěl i Pardubický kraj nebo společnost ČEZ, avšak v rozpočtu stále chybí asi milion korun.

Pasíčka zaujala i moderátora Honzu Musila, který do Boru u Skutče přijel s filmovým štábem a pro TV Barrandov tam natočil další díl cyklu Nová naděje. "I zvířata potřebují pomoc! My lidé jim totiž ubližujeme a stavíme jim překážky," napsal Musil do facebookové výzvy.

Areál navštívil i ministr zemědělství Marek Výborný. "Ač Pasíčka spadají pod resort Ministerstvo životního prostředí, tak rád budu i nadále podporovatelem záchranných stanic. Pomáhají vracet do přírody zraněná zvířata, ale jsou nakonec službou nejen občanům ale i obcím a městům," řekl ministr, který při návštěvě vypustil do přírody uzdravenou poštolku a kalouse ušatého.

K tomu, aby byla postavena obří rozletová voliéra z kvalitního materiálu odolného proti povětrnostním vlivům, zbývá jen krůček, který mohou vytvořit štědří dárci. Ke stavbě sloužící pro rozlet nejen dravců, ale i čápů a ostatních opeřenců se časem mohou připojit i další voliéry sloužící k rehabilitaci zvířecích pacientů.

A těch je opravdu hodně. Třeba v poslední době se ve stanici objevilo hned několik labutí s vážnými zdravotními problémy. Na kahánku měla čtveřice těchto velkých ptáků na rybníce v Sezemicích. Obrovská plocha s minimem vody zapříčinila hnití bahna a odporný zápach, takže se labutě otrávily botulotoxinem. "Museli jsme je posbírat po hladině, byly apatické, nemohly vzlétnout. Náhlou změnou tlaku šly plyny z bahna ven, což způsobilo silnou otravu. Museli jsme jim zavést kanylu do žaludku a rozkrmit je tekutou stravou. Bohužel čtyřem dalším labutím už jsme pomoci nemohli," řekl pracovník stanice Milan Oppa.

Další dvě labutě se dočkaly záchrany za Běstvinou. Jedna měla zlomené křídlo, a tak se musela podrobit operaci. Druhá, velmi mladá, ležela vysílená daleko od rodičů a sourozenců, takže jí hrozila újma. Díky úspěšnému vyléčení se i ona dočká zanedlouho svobody. "V současné době u nás pobývá devět labutí. Všechny budou časem vypuštěny do volné přírody," ujistil pracovník stanice Milan Oppa.

Zdroj: ZS Pasíčka