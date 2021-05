Ve stanici Pasíčka v Boru u Skutče už v minulosti nutrie žily, takže nebyly přípravy na nová zvířata nutné. Místostarosta Nunvář proto oslovil koordinátorku Národní sítě záchranných stanic, aby Chrudimi pomohla s problémem přemnožených nutrií. "Kontaktovala všechny stanice v republice, ale žádná pozitivní reakce nepřišla. Budeme tak muset pokračovat v původním plánu," podotkl Nunvář.

Regulace počtu tak zůstane na myslivcích, kteří už z náhonu odvezli pět nutrií. Co se zvířaty udělají, je na jejich úvaze - mohou je například použít jako návnadu. Každopádně se město ještě tohoto invazivního tvora nezbavilo, a tak by měl odchyt pokračovat. Nutrie říční jsou invazivní nepůvodní druh, množí se rychle, několikrát do roka, v našich podmínkách nemají predátora, který by přirozeně reguloval jejich stav. Podrývají břehy, dělají až patnáctimetrové nory, likvidují stromy u vody. Nedávno se lidé podivovali nad tím, že v Soukenické ulici se válejí na břehu náhonu nakupené větve. Právě ony mají zabránit další devastaci kmenů, která může skončit úhynem celého stromu.

O problémech s chrudimskými nutriemi jsme již psali:

Chrudimská radnice nechala vloni na jaře vypracovat zoologické posouzení, jehož součástí bylo i zjištění početního stavu. Tehdy se odhad pohyboval kolem deseti kusů. Ale protože byla "roztomilá zvířátka" neustále krmena lidmi, rozmnožila se velkou rychlostí. Když se zjistilo, že mláďata v pohodě díky přikrmování přežila mrazy a počet nutrií se vyšplhal na několik desítek kusů, město již muselo zareagovat a zabránit nekontrolovatelné situaci. Cedule umístěné na břehu s nápisem "Prosím nekrmit" a vysvětlením, proč jsou nutrie pro člověka škodlivé, a to i přenášením nemocí, ale výrazně nezabraly. Mnozí lidé je chodili dál krmit. A tak nastoupilo razantní řešení v podobě odchytu.

Přemnožené nutrie říční žijí i v sousedních Pardubicích. Město už je zakázalo na svém území krmit. Na místech, kde jsou vodní plochy a nutrie tam žijí, jsou teď informativní cedule, aby lidé zvířata nekrmili. "Bohužel si lidé z krmení nutrií udělali kratochvíli, kdy chodí s dětmi krmit pro někoho zdánlivě roztomilá zvířátka. Co nezvládnou zkonzumovat nutrie, snědí potkani," řekl náměstek pardubického primátora Jan Nadrchal.

Dodal, že se uvažovalo o vydání městské vyhlášky, zatím je aktuální umístění cedulí do pěti obvodů, kde jsou vodní plochy. Kromě informace o zákazu krmení jsou tam vypsány důvody, proč to lidé nemají dělat.