Záchranná stanice Pasíčka už nemá kapacitu ani peníze. Ošetří tu tisíce zvířat

/FOTO, VIDEO/ Záchranná stanice zvířat Pasíčka u Proseče na Chrudmisku začíná mít problémy s kapacitou. Vloni poskytla pomoc sedmnácti stovkám zdravotně hendikepovaných tvorů a letos to zatím vypadá, že tento počet bude překročen, protože od ledna do června jich je už 1300. Jediným řešením je modernizace, díky které by se prostory rozšířily o velké rozletové voliéry. Ale náklady jsou vysoké, bez dotace se Pasíčka neobejdou.

Léčba zraněných opeřenců je často náročná, ale odměnou je jejich vypouštění do volné přírody. | Video: Záchranná stanice Pasíčka