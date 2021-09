Na střední školy nyní přicházejí silné ročníky, co se počtu žáků týče. „Školy v Pardubickém kraji jsou na to připravené,“ konstatoval Kozel.

Nyní se kraj snaží tyto školy podporovat například novým vybavením a penězi na IT technologie.

Firmy v době pandemie přišly o zaměstnance ze zahraniční a zůstaly odkázány na domácí trh práce. Covid tak naplno ukázal, že je nedostatek řemeslníků. „Odborné vzdělávání by mělo mít větší význam, než doposud mělo,“ konstatoval Kozel.

Školy v Pardubickém kraji na tento trend reagují a některé se vracejí k tradicím. Pardubický kraj například otevřel při Gymnáziu Karla Václava Raise v Hlinsku učební obor výrobce potravin – mlékař. V současné době to je jediný svého druhu v republice.

Škola se snaží žáky podporovat co nejvíce. Například v době pandemie upřednostnila odborný výcvik a na škole probíhala individuální výuka, tak aby studenti byli připraveni na praktickou část maturitní zkoušky.

