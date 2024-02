Pražce jsou na trati z Heřmanova Městce do Chrudimi shnilé, kolejnice se viklají, roste mezi nimi tráva a plevel. Jen blázen strojvůdce by se na zchátralou trať vydal. Přesto z ní cyklostezka nejspíš nebude.

V zákoně je nový status, a to "přerušení provozuschopnosti". To se právě trati mezi Heřmanovým Městcem a Chrudimi týká. "Pokud by se odstranily koleje a pražce, mezi oběma městy by mohla vzniknout stezka pro pěší nebo kočárky. Obce, které se nacházejí na trase, s tím souhlasí, nemají problém," řekla Deníku místostarostka Heřmanova Městce Zuzana Dvořáková. Její slova potvrzují i další představitelé obcí, kterými železniční trať prochází. "Ledy by se konečně mohly po těch dlouhých letech pohnout," poznamenal bylanský starosta Tomáš Hrubý.

"Novelou zákona o drahách došlo k zavedení nového institutu přerušení provozuschopnosti dráhy, kdy těleso dráhy zůstává v majetku státu jako liniová stavba a je umožněno její využití i pro jiné než drážní účely, například na transformaci na stezku," sdělil tiskový mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda s tím, že trať mezi Chrudimí a Heřmanovým Městcem je zatím jediná v Pardubickém kraji, které by se proměna mohla týkat. A co víc - obce a města by to nestálo ani korunu, přeměnu trati ve stezku by plně hradil stát.

Hodně pražců je shnilých, někde chybí úplně. O provozuschopnosti se vskutku hovořit nedá, na čemž se představitelé obcí při jednání shodli. O to překvapivější je postoj Správy státních hmotných rezerv (SSHR), která má v Kostelci u Heřmanova Městce sklady pohonných hmot.