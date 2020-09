Myslivci mají plán lovu, který je potřeba dodržovat, redukují tak počty zvěře. Zákaz platí pro volný pohyb návštěvníků obory, výjimkou jsou vyznačené cesty. I tak je vstup do prostoru provázen značným rizikem.

„Jelení zvěř je v době říje velice neklidná a mohlo by dojít i k napadení člověka říjným jelenem. Takové případy se na území České republiky několikrát staly,“ varoval vedoucí odboru životního prostředí chrudimského městského úřadu Ivo Rychnovský.

Jeleni jsou v době lovu vystresovaní a zalézají do houští. A tam by se mohli setkat s houbaři. K útokům na člověka dochází spíše ojediněle, ale nelze je vyloučit. Mediálně známý je jelen, který v areálu návštěvnického centra národního parku Šumava na Kvildě v roce 2018 napadl jednoho z návštěvníků. Standovi, jak lidé jelena pojmenovali, hrozilo utracení, ale nakonec se ho zastal ministr životního prostředí Richard Brabec a nechal dominantního paroháče přemístit do Lánské obory.

Návštěvníkům lesa ale hrozí i zásah z kulovnice. Když střela projde tělem loveného kusu, je schopna náhle změnit směr letu a zranit kolemjdoucího člověka.

Kllid pro mláďata

Honitba Obora Slavice bude opět otevřena počátkem února, kdy období lovu vysoké zvěře skončí. Jako každoročně se uzavře ještě v květnu a červnu, kdy potřebují laně a jejich čerstvě narozená mláďata klid.

Zákaz vstupu začne za pár týdnů platit také v Janovické oboře. I když každoročně chrudimský městský úřad vydává podobné rozhodnutí jako u Slavické obory, je zde zcela zásadní rozdíl. Už několik let se lidé do Janovické obory celoročně nedostanou a když se jim to povede, jsou z prostoru ostře vyháněni. Oboru před šesti roky obehnal vysoký plot a zmizely i přechodové žebříky, kterými se lidé mohli do obory dostat. Podle názoru mnohých z nich celoroční uzavření obory neodpovídá zákonu o myslivosti, ale většinou ho respektují.