Napsal ji Dr. František Běloun s kolektivem a jeho příjmení v krounské základce už zdomácnělo. "Najdeme to v Bělounovi?" To je častá otázka mířící z lavic k učiteli. Ale není to jediný zdroj výuky - Josef Kyncl používá i testy přijímaček z minulých let anebo vymýšlí vlastní matematické příklady.

Překvapivé je, že výuku v posledním ročníku základky nemají deváťáci "na háku" a do výuky se aktivně zapojují. Hlásí se, odpovídají na otázky kantora. Nemusejí při tom stát, to je už naštěstí dávnou minulostí, a učitele vnímají jako respektovaného přítele.

Hodina uběhne jako nic. Nejprve kluci a dívky vyplní krátký úkol, který zní: Narýsujte síť kužele (d = 2,8 cm, Vk = 4 cm). Počtáři na to mají deset minut a kupodivu limit nepřekračují. Postupně se trousí z lavic a podávají učiteli výsledky své práce. Výsledky se dozví zítra.

Učitel Kyncl ví, že při přijímacích zkouškách často dokážou hlavu zamotat slovní úlohy, a tak krounští deváťáci právě řeší počet umytých oken v poměrně složitém příkladu, který vychází z rovnice o jedné neznámé. Opět se zvedá několik rukou nad hlavami - je vidět, že žáky hodina matematiky baví a jeden z nich dokonce diskutuje o tom, že lze úkol vyřešit jen za pomoci zlomků. "Ano, i tak to lze," odvětí kantor s úsměvem.

Po dotazu, kdo ze třídy se hlásí na střední školu, se zvedne les rukou - budoucí maturanti jsou v silné převaze. Nyní žáky, a to všechny, čeká období procvičování toho, co se na základní škole naučili. To je důležité ať už jdou na učňovský obor, nebo na střední. "Dlouho po odchodu z naší školy čerpají z vědomostí, které jsme je naučili a moc nás to těší," dodává ředitelka Miloslava Peňázová.

Co jde a nejde žákům ze základní školy v Krouně u přijímaček z matematiky?

Deník získal unikátní statistiky, které ukazují, v jakých konkrétních úlohách z matematiky se žákům ze Základní školy Krouna u přijímaček dařilo a které jim naopak dělaly problémy.

Nejlépe si vedou v převodech jednotek (zvládlo 83,33 % žáků) a v početních operacích (81,48 % ) naopak problémy jim dělají poměry a mapy (11,11 % ).

Co znamenají čísla u témat? Jde o procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z matematiky žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách.