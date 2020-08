Kdo zažil úmrtí svého pejska, ví, jaká je to těžká chvíle. V bytě je náhle prázdno a zůstaly jen hračky, misky, obojek a vodítko. Někdo tyto věci okamžitě vyhodí, ale přibývá lidí, kteří jimi rádi obdarují potřebné. Soukromý azyl pro týraná a opuštěná zvířata Heaven Ranch v Srbcíchu Luže v poslední době zažívá velmi dojemné chvíle.

Žal nad úmrtím psa lidé mírní darováním jeho věcí útulku | Foto: Deník / Romana Netolická

Protože je útulek zároveň sídlem české Unie zvířat, je známý po celé republice. Není těžké si vyhledat adresu a poslat nebo osobně dovézt to, co by ještě mohlo opuštěným psům dobře posloužit. „Nedávno nám do útulku přišel anonymní balíček po pejskovi, který odešel za duhu a jistě někomu moc chybí. Jeho páníček chce, aby ty věci posloužily zase nějakému dalšímu pejskovi, který neměl v životě takové štěstí jako ti, co jsou milovanými členy rodiny. Takové balíčky nás berou silně za srdce. Jsou v nich ukryty dojemné příběhy,“ říká provozovatelka Heaven Ranch Diana Šlechtová. Víc je anonymních zásilek, ale někteří lidé přijedou obdarovat opuštěné psy osobně. Před pár dny se objevila u branky žena, která přinesla plnou tašku věcí patřících jejímu psímu příteli.