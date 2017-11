Zkáza v zámeckém parku: kastelán vyhlásil zákaz vstupu

Slatiňany - Zámecký park ve Slatiňanech poničila vichřice. Na zem spadly větve, ale i celé stromy. Poškozena je i střecha. Kastelán Jaroslav Bušta v neděli ráno vyhlásil zákaz vstupu do parku pro hrozící velké nebezpečí, a to až do odvolání.

Stromy zlámané jako párátka. Větve poházené všude možně. Vichřice zámecký park ve Slatiňanech pořádně "pocuchala". V obavách o zdraví i o životy možných návštěvníků vyhlásil slatiňanský kastelán přísný zákaz vstupu do parku. Jak se posléze ukázalo, někteří jeho slov nebrali vážně. "VÁŽENÍ PEJSKAŘI (PŘÍPADNĚ DALŠÍ), JESTLI NEMÁTE V HLAVĚ TO, CO ZA SEBOU V TRÁVNÍKU NECHAJÍ VAŠI MILÁČCI, NECHOĎTE DO PARKU!!!! EXTRÉMNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU - PÁD STROMŮ, VĚTVÍ, VÍTR NEUSTÁVÁ… PARK JE UZAVŘEN DO ODVOLÁNÍ A PLATÍ TO I PO SKONČENÍ VICHRU!!!!!!!" snažilo se vedení zámku skutečně důsledně upozornit hazardéry se životem.

Autor: Romana Netolická