/FOTO/ Před deseti lety město Hrochův Týnec převzalo od státu 300 let starý zámek, bývalý letohrádek premonstrátů s rozlehlým parkem.

Zámeček v Hrochově Týnci | Foto: Pardubický kraj

Poté, co tu sídlily Dětský domov a Středisko výchovné péče, nebyl stav bývalého sídla moc reprezentativní. Díky téměř desetimilionové dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj se obec nyní pustila do první etapy rekonstrukce. "Jsem rád, že obec přece jen opravu nevzdala a díky téměř desetimilionové dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj se nyní pustila do první etapy, která zahrnuje rekonstrukci suterénu a přízemí budovy,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek po návštěvě v Hrochově Týnci a prohlídce zámku.