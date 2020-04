Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu budou letošní zápisy do prvních ročníků probíhat i v chrudimských základních školách bez přítomnosti dětí. Zákonní zástupci vyplní přihlášku elektronicky v aplikaci Zápisy Online (odkaz najdou na webu školy).

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Vyplněnou a podepsanou přihlášku mohou doručit do datové schránky školy, nebo e-mailem s elektronickým podpisem, dále poštou, či do schránky u vchodu do školy. Přihlášky zasílané elektronicky či poštou je potřeba doručit od 17. do 23. dubna.