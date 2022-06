Své síly změří také družstva složená ze zástupců Policie Pardubického kraje, 43. výsadkového pluku Chrudim, Krajského vojenského velitelství Pardubice, Městské policie Chrudim a Sboru dobrovolných hasičů Miřetice.

Nedělní pietní akt v Památníku Ležáky začne celebrovanou mší u muzea. Součástí bude tradiční kladení věnců u pomníku Kniha obětí, čtení jmen zavražděných obyvatel osady a zapálení Ohně (bez)naděje. Akt ukončí seskok vojenských parašutistů do prostoru u mohyly.

Letos je to 80 let od chvíle, kdy gestapo vypálilo malou kamenickou osadu.Zdroj: Památník Ležáky

Poslední přeživší z Ležáků Jarmila Doležalová se vzpomínkových pietních aktů v Památníku Ležáky pravidelně účastní. Tradici má v plánu zachovat i letos. „Dopředu ale nechci nic potvrzovat s ohledem na maminčin vysoký věk,“ dodala její dcera Jarmila Doležalová.

I ve svých dvaaosmdesáti letech je Jarmila Doležalová starší aktivní, nedávno v Památníku Ležáky představila dětem nejnovější publikaci Hrdé Ležáky, která vypráví o vypálení obce v podobě komiksu.

„Byli to žáci skutečské horní školy, kam chodila Maruška Hrdá,“ upřesnila Jarmila Doležalová mladší. Marie Hrdá byla gestapem odvlečena 24. června 1942 přímo z vyučování a mezi spolužáky se už nikdy nevrátila.

Nákup i v noci. V Bítovanech bude bezobslužný obchod. Podívejte se, jak funguje

Prezident opět nedorazí

Prezident Miloš Zeman do Ležáků opět nepřijede, z časových důvodů se ostatně omluvil i z pietního aktu v Lidicích. Mezi hosty budou zástupci Senátu a Poslanecké sněmovny. „Účast přislíbili také Jiří Pitín a Pavel Horešovský, přeživší lidické děti,“ řekla vedoucí ležáckého památníku Kamila Chvojková.

Pardubický kraj si ve spolupráci s Památníkem Lidice, Památníkem Ležáky a Československou obcí legionářskou připomene toto smutné datum vzpomínkovým dnem přímo v pietním území Ležáky 24. června.

„Kromě tradičního pietního aktu, který se uskuteční v neděli 19. června, jsme se rozhodli přímo v den ležácké tragédie otevřít celé pietní území široké veřejnosti, a to včetně škol. Od rána tak budou probíhat komentované prohlídky území, muzeum bude po celý den přístupné zcela zdarma a ve spolupráci s legionáři budou připraveny také ukázky vojenské techniky a výcviku,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Akce vyvrcholí ve 20 hodin komponovaným společenským večerem s vystoupením Komorní filharmonie Pardubice, Dagmar Peckové, Zbigniewa Czendlika či řady historiků a odborníků. Součástí večera bude premiéra nového českého filmu Stříbrné requiem, který mapuje osudy parašutistů a pomocníků odboje na Pardubicku. Vstup je po celý den zdarma.

Fakta a zajímavosti o osadě Ležáky a Památníku Ležáky



- První písemná zmínka se váže k roku 1651

- V údolí potoka stávalo devět budov, v nichž žilo 54 obyvatel

- Těsně po okupaci Československa v březnu 1939 německou armádou vznikla z popudu občanů Ležáků a několika blízkých vesnic odbojová organizace Čenda

- Úkolem skupiny Silver A bylo navázat a udržovat spojení s Londýnem a pomáhat domácímu odboji

- Vysílačka Libuše, kterou obsluhoval Jiří Potůček, vysílala ze strojovny lomu Hluboká u Dachova, v těsném sousedství. Na konci května 1942 se už nacházela v ležáckém mlýně Jindřicha Švandy

- Ve středu 24. června 1942 ráno vyjela od pardubické služebny gestapa ozbrojená kolona aut, poté nacisti v osadě rabovali a začali stavení zapalovat

- Ještě téhož večera zavraždili nedaleko pardubického Zámečku 33 obyvatel Ležáků, 18 žen a 15 mužů

- Další 4 osoby z Ležáků a více než čtyřicet spolupracovníků parašutistů zastřelili 25. června a 2. července 1942

- 11 ležáckých dětí našlo smrt v červenci 1942 v plynovém voze v polském Chelmnu

- Sestry Jarmilu a Marii Šťulíkovy nacisté uznali za vhodné k poněmčení a předali je pod cizími jmény do německých rodin. Po válce se obě vrátily do

vlasti

- Od 1. června 2008 je předána správa NKP – Pietní území Ležáky do Památníku Lidice

- Dne 2. dubna 2009 byl zahájen provoz nově zrekonstruovaného muzea a pietního území

- Součástí činnosti Památníku Ležáky se stala bohatá nabídka kulturních pořadů Ležácké podvečery, které navštívilo během 12 sezón téměř 10 800 diváků

- Od roku 2010 se v Ležákách pravidelně pořádá Memoriál Karla Kněze v branném závodu mládeže



Zdroj: Památník Ležáky