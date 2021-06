Náhradní autobusy ve směru Pardubice-Rosice nad Labem / Hradec Králové jsou označeny čísly 20 až 31. Bližší podrobnosti lidé najdou ve výlukovém jízdním řádu zde ZDE

Od 1. června naváže další etapa výluky mezi stanicemi Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice nad Labem, která potrvá až do 18. listopadu 2021. Správa železnic v úseku dostavuje druhou kolej pro plynulejší dopravu mezi krajskými městy. Stávající most přes Labe nahradí nový dvoukolejný obloukový most.

„Stávající jednokolejný most přesuneme do provizorní polohy a následně na jeho místě vybudujeme nový dvoukolejný,“ popsal Jan Mitlöhner, projektový manažer firmy Skanska, která tento úsek vybuduje.

Podle plánů podél trati přibudou také protihlukové stěny. Rekonstrukcí projde i zastávka Pardubice-Semtín a vznikne i nová zastávka Stéblová obec, která zkrátí docházkovou vzdálenost na vlak.

„Právě dnes začínáme demontovat trakční vedení ve stanici Pardubice-Rosice n.L., následně začne demontáž staničních kolejí a trati k mostu přes Labe,“ řekl Jan Mitlőhner. U stávajícího mostu přes Labe začínají mostařští specialisté Skanska připravovat jeho posun do provizorní polohy a začne také výstavba provizorní trati k tomuto posunutému mostu.

Ve stanici Pardubice-Rosice n.L. se postupně rozběhne postupně výstavba podchodu, nových nástupišť a takzvaného železničního spodku pro nové kolejiště.

Navíc dnes až do večerních hodin je zastaven provoz v celé stanici Pardubice-Rosice n.L. kvůli přípravě kolejiště a trakčního vedení na provizorní stavy.