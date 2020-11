Krušné chvíle v minulém týdnu zažila důchodkyně Jana P. z Chrudimska. Protože se právě nacházela v centru, běžela k veřejným záchodkům u speciální školy. Ale byly zamčené. „Jindy bych vběhla do některé z restaurací, ale ty jsou taky zavřené. A na radnici zrovna neměli úřední hodiny,“ popsala. Nakonec uspěla až na vlakovém nádraží.

Obě veřejné toalety v Chrudimi jsou skutečně zavřené, potvrdil to ředitel Technických služeb Zdeněk Kolář. „Je to na základě nařízení vlády. V nouzovém stavu by lidé měli chodit pouze na nákupy, k lékaři nebo na úřad a všude na těchto místech toalety jsou,“ uvedl Kolář. Veřejné záchodky podle jeho slov ještě nedávno otevřené byly, ale našly jen minimální využití. „Kvůli jednomu člověku denně se nevyplatí mít je v provozu,“ dodal ředitel.

Kdo navštíví město Hlinsko a ocitne se v prostoru betlémských roubených chaloupek, může být také nemile překvapen. Tamní záchodky jsou rovněž uzavřené. „Lidé ale mohou využít veřejné toalety na Tylově náměstí. Žádná obsluha tam není – jsou bezkontaktní na minci. Uklízečka dochází večer,“ řekl Leoš Remeš z hlineckého turistického informačního centra.

V Litomyšli tento problém lidé řešit nemusí. „Veřejná WC jsou normálně otevřena jako v běžném období roku a lidé je využívají,“ potvrdil mluvčí litomyšlské radnice Michele Vojáček.