/TIPY NA LEVNÝ OBĚD NA CHRUDIMSKU/ Za pár měsíců si Ivana a Petr Vernerovi připomenou sedm let od chvíle, co si v Chrudimi na Masarykově náměstí otevřeli bistro. Udržet se v dnešní době v oboru gastronomie není jednoduché, zákazníci koukají na ceny a zajímá je i kvalita nabízeného jídla. Vernerovi to vše mohou nabídnout a v jejich bistru Feast se najedí masožravci, ale i vegetariáni nebo vegani. Přinášíme ale i tipy na tradičnější a cenově ještě výhodnější českou kuchyni, kde se dobře najíst. Podívejte se.

Vybere si každý, bistro připravuje variabilní jídla pro všechny, a to včetně vegetariánů a veganů. | Foto: Bistro Feast archiv

Jejich meníčka jsou neotřelá a mají v sobě nápad. "Menu připravujeme vždy ve čtvrtek na příští týden. Trošku se u toho pohádáme, ale nakonec se vždycky shodneme," říká s úsměvem Ivana Verner.

Tipy na dobré a cenově přijatelné polední jídlo na Chrudimsku:



Pohostinství U Špejlíka Orel

Bufet Farda Slatiňany a Chrudim

Bufet Eva u chrudimského nádraží

Restaurace U Jonáše Skuteč

Bufet Čejka Skuteč

Restaurace Eden Heřmanův Městec

Restaurace pod Lipou Nasavrky

Restaurace Veselka Seč

Petr je v oboru vyučen a neustále se vzdělává, takže na něm stojí příprava obědových jídel inspirovaných českými a zahraničními recepty. Ivana se zaměřuje na přípravu dezertů, salátů a vegetariánských či veganských pokrmů. Bistro má otevřeno od rána a zákazníci už si zvykli, že mohou začátek dne zahájit chutnou snídaní. Někdo má rád teplou polévku, jiný si rád dá k ranní kávě něco sladkého. V každodenní nabídce bistra jsou i vaječné omelety, hemenex nebo hamburgery.

Horké léto přímo láká k přípravě zeleninových jídel. V tom mají Vernerovi velkou výhodu, protože dcera Simona ji pěstuje ve svém organickém hospodářství v Částkově u Žumberka a do bistra ji pravidelně dodává. Až pomine čas voňavých rajčat, okurek nebo cuket, bistro začne připravovat jídla z kořenové anebo kvašené zeleniny, protože člověk by se měl i podle odborníků řídit přírodním cyklem a nekonzumovat to, co neroste v jeho okolí.

Bistro Feast (na mapě ZDE) už má renomé po celém městě a okolí. Rozváží jídlo, což využívají hlavně místní firmy. Lukáš Hejlík, herec, moderátor, blogger, influencer a především autor veleúspěšného kulinářského cestopisu Gastromapa Lukáše Hejlíka provozovnu na Masarykově náměstí v roce 2018 navštívil a jeho hodnocení bylo ryze pozitivní.

"Tohle vypadá na vysloveně rodinný podnik. Nabízí na jednu stranu pěkné domácí burgery, poctivé pastrami a také nějaké denní jídlo. Na stranu druhou se snaží vyhovět i zdravou nabídkou. Chtějí zřejmě myslet na ty, co chtějí hřešit i řešit. I my si dali moc fajn salát z pečené zeleniny, který voněl celým bistrem. Pak kuřecí špíz se šťouchačkami na denní nabídce a právě velmi dobrý burger. Ceny jsou opravdu na hraně, báli jsme se, jestli to není za hranicí udržitelnosti," uvedl Lukáš Hejlík.

Za pět let od jeho návštěvy se nabídka podstatně rozšířila, ale oblíbené pastrami, majstrštyk Petra Vernera, už z meníčka zmizelo. Důvodem není složitost přípravy této speciality spočívající v naložení, uzení a konečném vaření, ale zapříčinilo to velké zdražení hovězího masa. "Na pastrami jsme nakupovali kvalitní maso od lokálních zemědělců, ale cena se zvedla tak, že jsme ho museli stáhnout z naší stálé nabídky. Lze si ho ale objednat, například na nějaké oslavy," vysvětlil Petr Verner.

Snídaně, svačiny, obědy, práce je v bistru hodně. Ale Vernerovi si najdou čas k uspořádání svateb, oslav i zážitkových seminářů, při nichž se lidé učí vařit jídla pocházející z celého světa a zájem o ně je značný.