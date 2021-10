Už několikrát zaznělo, že chrudimští zdravotníci dostali za své nasazení v pandemii almužnu. „Vy jistě víte, že zdravotníci pečující o covidové pacienty v Nemocnici Pardubického kraje (NPK) dostávali kvůli rozhodnutí vedení NPK s vaším jasným požehnáním odměny 8,30 korun na hodinu,“ napsala Ilona K. na facebookový profil náměstkyně hejtmana Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví Michaely Matouškové.

Náměstkyně odpověděla, že před časem uspořádala debatu u kulatého stolu s právníky, zástupci krajské nemocnice, odborů a zdravotníků.

„Hodnota covid péče byla pro NPK ve výši 26,6 milionu korun, což je hospitalizace na standardu a JIP bonifikace. To ovšem nepokrylo výpadek plánované akutní péče našich nemocnic, na který byla kompenzace určena. Tento výpadek byl ve výši 28,7 milionu korun s nutným započtením zvýšených nákladů vyvolaných situací," uvedla Matoušková.

Odměny pro zaměstnance byly od 1. října 2020 stanoveny na 1460 korun za měsíc práce na covid pracovištích.

Při pohledu na personální poptávku interního oddělení Chrudimské nemocnice je ale zřejmé, že mnohým lékařům a zdravotním sestřičkám moderní a přívětivé pracovní prostředí nestačí, a tak odcházejí jinam. Krize se prohlubuje.

„Na rozdíl od řady jiných nemocnic, včetně fakultních, NPK nepřistoupila v průběhu loňského roku k rušení příplatků vyplácených v době normálního režimu, nedělala rozdíly mezi zaměstnanci a do tarifní mzdy přidala od letošního roku 10 procent všem, protože ke zvládnutí pandemie je zapotřebí spolupráce zaměstnanců ze všech součástí nemocničního provozu," napsala Matoušková.

Odměny podle náměstkyně v roce 2020 činily 329 milionů a vloni 354 milionů korun. Z ministerstva práce a sociálních věcí podle jejích slov doputovalo dalších 31 milionů, ale potom se změnou vyhlášky ukázalo, že tyto peníze nejsou na platy zaměstnanců, ale zvýšené náklady nemocničních provozů v době covidu.

Zdravotníci pokládají odměny za svou náročnou práci za směšné, Matoušková však zdůraznila že vedení NPK nesmí prohlubovat ztrátu nemocnic. „Kdybychom ty peníze měli, bylo by to to první, co bych prosazovala. Kraj nyní masivně investuje do svých nemocnic, nejvíce za poslední roky. I to je bonus pro zaměstnance - moderní a přívětivé prostředí. Peníze jsou bohužel veličina omezená a tak je potřeba se na to dívat," řekla.

„Jsem proti jakémukoliv omezování péče pro občany Chrudimska, ať jsou to důvody personální, ekonomické nebo jiné. Považuji za velký problém personální řízení, myslím, že při správném postupu, zejména ze strany zřizovatele - Pardubického kraje, bychom se obešli i bez lékařů a sester ze zahraničí," uvedl starosta Chrudimi František Pilný.

Podle Matouškové už se na chrudimskou internu podařilo najít dva lékaře. „Třetí je rozjednán a přistoupili jsme k nové organizaci práce. V žádném případě nesmí dojít k ohrožení dostupnosti služby. Je fakt, že na ta četná jednání jezdíme bez doprovodu médií, tak se může zdát, že se nic neděje," řekla.