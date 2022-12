Z obrovské budovy zbyly jen obvodové zdi, ale řešení existuje. „K domu patří zahrada, na které by bylo možné instalovat malý mobilheim, který by panu Márovi nejen vrátil střechu nad hlavou, ale hlavně by mu umožnil návrat do míst, která pro něj tolik znamenají. Jako senior si na dům už nenašetří a půjčku nedostane,“ řekl Pavel Karal ze spolku Rozběháme Luži.

A tak na platformě znesnaze21.cz členové spolku založili sbírku, do které mohou lidé přispívat libovolnými částkami. „Držte se, bude zase lépe. Ať jste brzy na místě svého srdce. Přejeme hodně sil a snad trochu pomůžeme. Přes všechna příkoří přeji krásný advent a věřím společně s vámi, že na jaře už budete bydlet zpátky na svém. A podrbejte za nás pana psa,“ vzkazují dárci, kteří v uplynulých dnech poslali do sbírky téměř 30 tisíc korun. Do jejího konce zbývá 75 dní, konečná částka je stanovena na 500 tisíc korun, za které lze slušný mobilheim zakoupit.

Josef Mára by se tak mohl vrátit do míst, kde má svoje kořeny. Za pomoc organizovanou sousedy je vděčný. „Jsem mlynářský syn. Mlynáři byli vždy svobodní a pozitivní. Předem velmi děkuji všem za zájem a podporu. Velice si toho vážím,“ vzkázal.

Jeho dům začal hořet kvůli skryté závadě na komínovém tělese. Byl pojištěn, ale pojistné plnění vydá sotva na nejnutnější demoliční práce a konzervaci objektu, což je odhadováno na více než milion korun. Rekonstrukce tak v současné době nepřipadá v úvahu.

Pomáhají i jiným

Spolek Rozběháme Luži se už dlouhou dobu věnuje charitativním projektům sportovního a společenského rázu. Popularitu už získala běžecká benefiční akce Korálky pro Natálku, která shromažďuje peníze pro zdravotně postiženou sedmiletou dívku z Poličky, která se narodila s těžkými dyskinezemi, samovolnými pohyby, znemožňujícími normální pohyb. „Během tří let této činnosti jsme podpořili potřebné částkou přesahující 1 milion korun. Věnujeme se i připomínání historických událostí. V minulosti to byl například Vzpomínkový den na plk. Josefa Koukala, válečného pilota z 2. světové války, teď je to Běh naděje,“ řekl Pavel Karal, předseda spolku.

Běh naděje je připomínkou otřesných událostí z prosince 1942, a to deportace nejen lužských Židů. Před 80 lety si museli sbalit zavazadlo a dostavit se do Pardubic, odkud byli deportováni dál. Start je na pardubickém vlakovém nádraží v neděli 4. prosince v 10.00. „Poběžíme opačným směrem, než tehdy putovali Židé. Je to vyjádření přání a naděje, aby všechny cesty končily doma a už nikdy k podobným zrůdnostem nedocházelo. Trasa má svůj pevný časový harmonogram, který by měl umožnit zapojení široké veřejnosti, a to kdekoli na trase. Cíl je v Luži u synagogy, kde se uskuteční závěrečný program,“ upřesnil plánovaný průběh akce Karal.