Archeoskanzen je v republice unikátní a každoročně do něj zavítají tisíce lidí z celé republiky. Snad nejvíc navštěvovaný je mezinárodní festival keltské kultury Lughnasad, jehož 16. ročník se letos uskuteční ve dnech 29. až 30. července.

Zatímco minulý rok byl tematicky věnován galským válkám, letos bude hlavní osou příběh na území kmene Bójů známém jako Boiohaemum. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý historický a hudební program, přednášky, workshopy, bojový turnaj, dovednostní klání nebo hry pro děti.

„Spolek velmi poškodilo nedávné období. Je postaven hlavně na dobrovolnické bázi, a tak nedosáhl na covidové dotace a zůstal zcela bez příjmů. Přestože dočasně propustili všechny pracovníky, museli platit údržbáře a k tomu dokončovali dům náčelníka a další menší projekty. Mnoho práce dělají členové dobrovolnicky, ale část těžkých nebo odborných prací musí být dodavatelská,“ uvedl náměstek hejtmana pro kulturu Roman Línek.

Ještě před zahájením sezony se archeoskanzen výjimečně otevřel veřejnosti. Kromě nově narozených zvířecích přírůstků a nových stavebních prvků mohli návštěvníci zahlédnout dobrovolníky, kteří pomáhali s přípravou areálu na začátek sezony a se zvelebováním okolí malého lomu v blízkosti skanzenu. Bylo jich více než dvacet a jejich úkolem bylo zpracování a úklid dřeva, sběr odpadků a úprava stezek.

Brigádu ukončila oslava jarní rovnodennosti, kdy kmen Boii obřadně spálil obilnou bohyni. Její popel má zúrodnit pole tak, aby letní měsíce opět přinesly bohatou sklizeň.

Země Keltů zahájila letošní návštěvnickou sezonu o první dubnové sobotě. Při avizovaném vítání jara počasí připomínalo listopad, ale přesto do Nasavrk zavítalo hodně návštěvníků. Připraveny pro ně byly dílničky, kde si mohli vyzkoušet pletení pomlázek a ozdob z proutí či přírodní barvení vajíček. Průvodce měl i navzdory aprílovému počasí obsazené všechny prohlídky a v Hostinci u dubového Kelta bylo dokonce v jednu chvíli plno.

Keltky zaujaly návštěvníky polévkou – plevelačkou. „Byla výborná, šel jsem si i pro nášup. Děkuji za tuto akci. Počasí nebylo úplně optimální, ale i takové dny naši předkové zažívali. A mně to vše sedlo do nálady a byl to moc příjemný den,“ zhodnotil návštěvník Pavel.

Nadcházející akce v Zemi Keltů:



28. - 29. května: Oživlý skanzen - Přijďte na vlastní kůži zažít, jak se žilo našim keltským předkům v mladší době železné.

11. června: Keltský dětský den - Víte, jak se bavily děti v pravěku? Jak se tlučou špačci nebo cvrnkají kuličky?

5.-10. července: Dny řemesel - Jak dávní kováři, kovotepci a kovolitci zpracovávali železo, zlato, měď a bronz? A co dobrého k tomu jedli?

29.-30. července: Lughnasad - Mezinárodní festival keltské kultury pokračuje svým 16. ročníkem ve vyprávění příběhu "Po stopách našich předků".

13.-14. srpna: Medobraní - Festival medových nápojů a výrobků z medu.

24. září: Jablkobraní - Přijďte poděkovat za letošní úrodu a ochutnat tradiční i netradiční dobroty z jablek a dalších plodů podzimu.

15. října: Archeoden - Jak se dělají vykopávky? Co všechno můžete najít v zemi? A jak naložit s nálezy?

28.-29. října: Samhain - Temná část roku přichází a kolem bloudí duše našich předků.

10.-11. prosince: Skanzen předvánoční - Slavili Keltové Vánoce? Jaké tradice a zvyky tenkrát byly?