Tým domácí hospicové péče tvoří zdravotní sestry, sociální pracovníci, psycholožka či duchovní. Službu farní charita poskytuje především v Chrudimi a jejím okolí, ale v případě potřeby nemá problém dojíždět i do obcí a měst vzdálených přibližně do třiceti kilometrů. „Cílem dobročinné sbírky je vybavit službu domácí hospicové péče zdravotními pomůckami pro naše pacienty a zajistit profesionální vybavení pro celý hospicový tým. O domácí hospicovou domácí péči je mezi veřejností velký zájem, který dále narůstá. Cílem sbírky je na tuto situaci reagovat a zvýšit dostupnost služby v našem regionu,“ uvedl ředitel Oblastní charity Chrudim Roman Pešek.

Plynem vytápěná stará radnice v Chrudimi je žrout peněz. Spásou je horkovod

„Pro nemocné je tým našich zdravotních sester k dispozici kdykoliv podle jejich potřeb. Zapůjčení zdravotních pomůcek nabízíme našim pacientům zdarma. Jsou to například polohovací postele, antidekubitní matrace, kyslíkové koncentrátory a další vybavení,“ doplnila vrchní sestra domácí hospicové péče Martina Soukupová. Díky zajištění pomůcek dojde k obsloužení maxima žadatelů o službu domácí hospicové péče a bezprostředně po jejich nákupu dojde k využití v terénu.

Sbírku můžete podpořit ZDE

Snaha o to, aby nevyléčitelně nemocní pacienti mohli důstojně prožít poslední dny svého života a zůstat i přes své onemocnění se svojí rodinou a blízkými, je velká. Smyslem péče je zajistit umírajícím lidem co nejvyšší možnou kvalitu života. „I proto se obracíme na veřejnost s prosbou o podporu dobročinné sbírky, která má za cíl získat finanční prostředky pro zakoupení spolehlivých a kvalitních zdravotních pomůcek jak pro sestry, tak především pro naše pacienty,“ dodal ředitel Pešek.

Cílem je 300 tisíc

Sbírka na dárcovské platformě Donio.cz potrvá ještě 38 dnů a jejím cílem je vybrat od dárců 300 tisíc korun. „Apeluji na všechny z nás, co ještě tuto péči nepotřebujeme. Všichni budeme jednou odcházet a všichni si přejeme odejít důstojně v kruhu rodiny v domácím prostředí. Podporuji. Děkuji,“ napsala na stránku Jana M., která přispěla na domácí hospicovou péči částkou 5 000 korun.

Peníze hodlá poslat i Chrudimačka Eva, jejíž maminka zemřela před patnácti lety. „Snažili jsme se o to, aby skonala doma, ale nakonec jsme to nezvládli, a tak byla převezena do léčebny dlouhodobě nemocných. Mrzí mě do dneška, že umírala sama. Domácí hospicovou péči proto ráda podpořím,“ řekla Eva.

Zlodějka byla ve skutečském Tescu na malinách. Cimrman by se divil

Patronkou sbírky se stala operní pěvkyně Dagmar Pecková, která je chrudimskou rodačkou a Oblastní charitu Chrudim dlouhodobě podporuje. „Možnost strávit poslední okamžiky svého života v domácím prostředí v přítomnosti své rodiny je přáním většiny lidí. Podporuji proto rozvoj domácí hospicové péče poskytované Oblastní charitou Chrudim,“ uvedla Pecková.

Domácí hospicová péče je pro region Chrudimska významná – Oblastní charita ji poskytuje zdarma v téměř 70 obcích nepřetržitě 7 dní v týdnu. „Je důležité, abychom byli schopni zajistit našim klientům celodenní péči, v mnoha případech jsou naše zdravotní sestřičky volané i v noci. Smyslem domácí hospicové péče je zmírnit tělesné i duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu celé rodině nejen v období umírání nemocného, ale i po jeho úmrtí,“ vysvětlil ředitel charity Roman Pešek.