Zimní stadion má nové toalety i sprchy. Začala rekonstrukce hasičské zbrojnice

Skuteč - Vedení Skutče postupně dokončuje rozpracované projekty. Řemeslníci mají například hotové sociální zařízení ve skutečském zimním stadionu. Za 650 tisíc z městského rozpočtu tu vznikly nové toalety pro veřejnost a sprchy pro hokejisty.

Ilustrační fotoFoto: Archiv

Jak uvedla Lenka Frídlová z městského úřadu, rekonstrukce obnášela i zhotovení nových podlah a elektroinstalace a výměnu topení přímotopy tu nahradily plynové radiátory.

NOVÉ CHODNÍKY

Podařilo se také dokončit zateplení školky Osady Ležáků, nicméně tam práce ještě nekončí a řemeslníci budou pokračovat ve výstavbě chodníku k novému vchodu do budovy. „V říjnu se nového chodníku dočkali občané v ulicích T. Novákové a Spojovací na Žáčkově kopci,“ uvedla Frídlová s tím, že investice činila 700 tisíc korun. Stejnou částku spolkne i oprava chodníku ve Zhoři, kde však bude třeba počkat, až skončí výměna vodovodního potrubí.

Začaly také práce na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve Skutči, a to bouráním té stávající. Do konce letošního roku by na jejím místě měla vyrůst hrubá stavba nové zbrojnice včetně zastřešení. „Termín dokončení celé investice v hodnotě 22 310 982 Kč je v září příštího roku,“ poznamenala Lenka Frídlová.

POMNÍČKY A KŘÍŽKY

Vedení města pamatuje i na pomníky a kaple na území Skutče. V uplynulých týdnech například obklopilo pomník padlých v Radčicích a křížek ve Skutíčku nové oplocení. Náklady uhradila finanční dotace od Pardubického kraje. Ten podle slov Frídlové přispěl i na nové oplocení kapličky ve Zbožnově, kde se řeší pojistná událost po úderu bleskem.

„I z tohoto důvodu se odložilo provedení fasády na Kulturním domě Zbožnov na jaro roku 2018,“ uvedla Lenka Frídlová s tím, že koncem října začaly restaurátorské práce na obnově sochy sv. Jana Nepomuckého ve Žďárci za tamní školou.