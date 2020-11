Ruční výroba žinylkových textilií v Hlinsku, kterou zde se stejnými výrobními postupy z poloviny 19. století obnovil Josef Fidler, se stala součástí krajského Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury. Do něj hejtmanství zapisuje takové tradice, které jsou v kraji díky místním komunitám či jednotlivcům stále živé. Není bez zajímavosti, že osm z deseti těchto tradic má původ na Chrudimsku, poslední dvě jsou z Orlickoústecka.

Žinylkové textilie z Hlinska jsou evropským unikátem | Foto: Deník

První záznamy o výrobě žinylkových textilií z hedvábí pocházejí z Francie, jsou datované kolem roku 1750. Název vznikl z výrazu la chenille – housenka. Zatkávaná žinylkové vlákno vzdáleně housenku připomíná. Z Francie se znalost technologie rozšířila do dalších evropských zemí. Od poloviny 19. století se významným střediskem textilní výroby na území dnešního Česka stalo právě Hlinecko. Žinylkové zboží se tu vyrábělo nepřetržitě až do počátku 80. let 20. století, kdy byla výroba kompletně zrušena. K její obnově došlo až na počátku 21. století díky snaze a úsilí tkalce Josefa Fidlera z Hlinska.