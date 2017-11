Zlevněné plecko? Ne, váha ho zas zdražila

Chrudim – Váží maso skutečně tolik, kolik je vytištěno na etiketě balíčku? Chrudimačka Marcela se přesvědčila o tom, že není dáno, co je psáno.

Vepřové plecko bez kosti za 80 korun kilo, to je výhodná cena, řekne si mnohá hospodyňka. Ale Marcele se při nakupování v chrudimském Kauflandu zdál balíček o údajné váze 1, 145 kg lehký, a tak se vydala do úseku zeleniny, aby ho převážila. „Přece poznám při potěžkání v ruce kilogram a tohle se mi opravdu nezdálo. Když jsem balíček položila na váhu, ukázalo se, že má 790 gramů. Na to jsem hned spontánně zareagovala: to si snad dělají p…,“ vzpomíná paní Marcela.



Hned se vydala na oddělení informací, kde jí pracovnice za přepážkou potvrdila, že je váha skutečně oproti nápisu na balíčku mylná. „Omlouvala se, že to není chyba chrudimského obchodu, protože ten dostává maso už v hotových balíčcích a jen ho dá na pult,“ pokračuje Marcela.

Levně se tvářící plecko Marcela nechala na informační přepážce s přesvědčením, že není radno všemu věřit.



Redakce Chrudimského deníku se obrátila se žádostí o vyjádření na centrálu obchodního řetězce Kaufland s odkazem na video, které paní Marcela u váhy v úseku zeleniny pořídila. „K předmětnému videu se bohužel nemůžeme vyjádřit, protože nemáme k dispozici jeho originální verzi.



Vzhledem k tomu, že v levém rohu videa není vidět, co se na váze děje, tak by naše vyjádření byla čistá spekulace. Pokud mají zákazníci pochybnost o skutečné váze zboží, mohou požádat naše zaměstnance o převážení,“ zareagovala na dotaz Chrudimského deníku Renata Maierl, tisková mluvčí Kaufland Česká republika.



Videonahrávka putuje mezi uživateli facebooku a už má 70 tisíc zhlédnutí.