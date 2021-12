Starosta se v projevu pochlubil historickými motorkami. Za týden je někdo ukradl

/VIDEO/ Neuvěřitelné. Starosta města Seč na Chrudimsku Marcel Vojtěch natočil těsně před začátkem adventu z foyer radnice vánoční pozdrav obyvatelům. Hned z počátku představuje historické hasičské stříkačky, za jeho zády je vidět rovněž jeden ze čtyř historických motocyklů Jawa, vystavených ve vestibulu úřadu. Starosta poté rekapituluje úspěchy v letošním roce a přidává přání obyvatelům do roku příštího. Co čert nechtěl, jako by to byla pozvánka pro zloděje. Za týden, přesně o mikulášské obchůzce, se kdosi do budovy městského úřadu vloupal a čtyři motorky ukradl.

Vánoční slovo starosty města Seč a koncert kapely Voxel - 27. 11. 2021 | Video: Město Seč

"Dne 5. 12. 2021 v nočních hodinách došlo ke vloupání do budovy Městského úřadu v Seči. Ze vstupní haly byly odcizeny čtyři exponáty motocyklů značky JAWA," oznámilo město na své oficiální facebookové stránce. Policie mlčí, nechce k případu zveřejňovat podrobné informace. "Je to z taktických důvodů," uvedla mluvčí krajské police Markéta Janovská. Výzva radnice k pomoci s objasněním krádeže motorek: Starosta města Marcel Vojtěch na telefonát Deníku bohužel nereagoval, ale podvečerní středeční výzva na facebookové stránce vypovídá o tom, že uvítá svědectví lidí, kteří by mohli drzou krádež čtyř vzácných motocyklů objasnit. "Prosíme občany, kteří v neděli 5. 12. večer a během noci zaznamenali neobvyklý pohyb osob, automobilů, nezvyklé zvuky či jiné okolnosti, které by mohly vést k dopadení neznámých pachatelů, aby kontaktovali Městský úřad v Seči na lince 469 676 112 nebo 725 553 557," zaznělo ve výzvě. Vánoční video starosty s historickými motorkami a stříkačkami v pozadí z 27. listopadu: