V Pardubickém kraji se zemědělci zaměřují na pěstování jiných plodin, než byli doposud zvyklí. Svůj podíl na to mají změny klimatického podnebí, které umožňují pěstování například dříve neobvyklé plodiny jako je sója.

Změny klimatu nutí zemědělce k adaptaci | Video: Michal Žampach

„Klimatická změna není ničím, co nás čeká za pět, deset, za dvacet let. Je to něco, s čím se musíme vyrovnat. Když se podíváme, jak dnes vypadá situace v jižním Španělsku, tak tam se s tím potýkají dnes a denně. Obrovská sucha, výkyvy klimatu a podobně, to čeká Českou republiku a my to už v posledních letech zažíváme a musíme tomu nutně přizpůsobit i české zemědělství,“ řekl Pardubickému deníku ministr zemědělství Marek Výborný.

Pěstitelé tak často musí reagovat na změny počasí, které způsobují teplotní výkyvy v podobě střídání horka a sucha i s přívalovými dešti. Snaží se zvládat boj se suchem - už tím, že využívají tzv. precizního zemědělství. Zmenšují se půdní bloky, aby tak nedocházelo k půdním erozím.

Podle zemědělců z Pardubicka se v současné době vyskytují extrémní bouřky, bývá i extrémní sucho, a to často lokálně. Daří se tu tak i plodinám, které nebyly tak časté. Třeba sója se zde začala pěstovat daleko více, protože je schopna tady dozrát. Dříve tomu tak nebývalo, jelikož tomu teploty neodpovídaly. Nyní je tepleji, proto se sója sklízí už v září, což dříve bývalo i o měsíc později.

„Změna klimatu se projevuje nejen v zemědělství, ale i v oblasti lesního hospodářství. My jsme v letech, kdy nám doznívá kůrovcová kalamita a kdy dochází k masivní obnově lesů. Mění se skladba lesů, jsme v situaci, kdy jsme v loňském roce vysadili v České republice 226 milionů sazenic, ale dvě třetiny z toho jsou už listnáče. To je další reakce na proměny klimatu,“ dodal ministr zemědělství Marek Výborný.

V České republice se zvyšuje i zájem o pěstování některých léčivých rostlin jako je třeba levandule, která rovněž vyžaduje vyšší teplotní podmínky a bývá stále častěji zařazována do pěstebního plánu.