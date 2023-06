/FOTO, VIDEO/ Žinylka, unikátní hlinecká tkanina. Dříve velmi známá ručně vyráběná vlasová tkanina původem z Francie, avšak dnes málokdo ví, jak vypadá a jak se vyrábí. Veškeré informace o tomto řemesle se mohou od pátku 23. června dozvědět zájemci v Pickově domě v Hlinsku.

Výstava vznikla na oslavu pátého výročí zapsání žinylky na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Mezi spoluautory výstavy patří například módní návrhářka Beata Rajská, která se stala patronkou žinylkové tkaniny, a především Josef Fidler. Právě on je nositel tradice lidových řemesel a je jediným člověkem ve střední Evropě věnující se tomuto řemeslu.

Fidler v roce 2015 přestěhoval svou dílnu do jedné z roubených chalup na Betlémě v Hlinsku. Jeho novodobé výrobky jsou na takové úrovni, že jsou k nerozeznání od těch originálních historických. „Každé řemeslo přežije, jenom pokud ho budou používat současní uživatelé. Když bude žinylka vyset v nějakém muzeu, ničemu to nepomůže, je potřeba ji zapojit to současného života,“ shrnul Fidler.

Podle něj je žinylka především lidský příběh, protože dokáže propojit lidi a svět. Rozhodl se tak navázat spolupráci s módní návrhářkou Beatou Rajskou. „Věděla jsem, jak těžce se řemeslo prosazuje. Když se pak podíváte do Londýna a zjistíte, kolik se platí za ruční práce, tak nemůžete dopustit, aby měl tkadlec 3,6 korun na hodinu,“ prozradila Rajská, která si velmi cení ručních prací a řemesel.

Ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová by chtěla, aby se návštěvníci výstavy seznámili s tím, co je vůbec žinylka, neboť se jedná o tkaninu, která proslavila Českou republiku díky výrobě žinylkových koberců téměř po celém světě.

V 80. letech minulého století však výroba této tkaniny úplně zanikla. Až díky Josefu Fidlerovi se podařilo složitou technologii výroby obnovit a dále ji rozvíjet. „Žinylka není jenom ty možná pro řadu lidí známé šály a plédy, které nosily jejich babičky, ale je to tkanina, která je pro její opravdu unikátní vlastnosti vhodná i do dnešní moderní doby,“ uvedla Křivanová.

Zájemci o módu mohou výstavu v Pickově domě navštívit od pátku 23. června do úterý 31. října.

