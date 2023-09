Řeku v Hlinsku znečistila neznámá látka. Událost řeší policie a také Česká inspekce životního prostředí.

Příčina úniku neznámé látky do vody se šetří. | Foto: HZS Pardubického kraje

Po nedělní 13. hodině dostali hasiči na tísňovou linku oznámení o úniku neznámé látky do řeky Chrudimky. Stalo se to u místní historické části města Betlém, na místo události byla vyslána profesionální i dobrovolná jednotka z Hlinska.

„Připadlo mi to jako olej, ale tvrdit to s jistotou nemohu," řekl Deníku muž, který událost hasičům nahlásil. Podle všeho nešlo o velké množství, které by mohlo ohrozit živočichy žijící v řece. K zachycení neznámé látky posloužila hasičům norná stěna, událost byla nahlášena policistům a České inspekci životního prostředí. Příčina úniku se zjišťuje.