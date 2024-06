Chrudimákům dnes slouží pouze jedna pošta, a to ta hlavní na Resslově náměstí. Vybudovat pobočku v některém z marketů se vedení radnice nepodařilo.

Nikde nikdo. Asi tak by se dal charakterizovat stav zrušených poboček České pošty na Chrudimsku. Svoji derniéru mají za sebou pošty v Chlumu u Hlinska, v chrudimské ulici U Stadionu, v sídlišti Na Šancích a v místní části Medlešice. Jejich minulost pouze připomínají dříve nainstalované poštovní schránky, jinak budovy chátrají.

„Chtěli bychom tady obchod s non – stop provozem, ordinaci lékaře, možná i muzeum hraček, ale sami nevíme, jak je to reálné,“ řekla Deníku sousedka areálu s bývalým zámečkem Martina Bulenová, manželka starosty SDH Chlum.

Starosta Hlinska Miroslav Krčil Deníku řekl, že podle projekčních cen na revitalizaci areálu by se náklady měly pohybovat mezi 30 až 40 milióny korun a součástí by mohl být i menší společenský sál. „Chtěli bychom tuto investici mít papírově nachystanou ještě letos, realizovat ji chceme do roku 2026,“ řekl starosta s tím, že multifunkční budova bude sloužit hlavně pro občanskou vybavenost.

Medlešice

V Medlešicích se zastavil čas. Nikdo neví, co s budovou, která byla jako tehdejší vesnická pošta i terčem kriminálních živlů, bude. Patří státu a ten se jí jako nepotřebného majetku chce vzdát v e– aukci, přičemž vyvolávací cena je 3,495 milionu korun.

„Já jsem mladej, tak jí moc nepotřebuju. Starší ale brblají, že musí jet daleko,“ uvedl na dotaz Deníku student Karel Hromádko, který právě vystoupil u pošty z autobusu.

Medlešická pobočka bývalé pošty je třípodlažní budova stojící na vlastním pozemku. Má už plastová okna, vypadá jako rodinný domek, jen mříže naznačují její původní účel.

Pošta Na Šancích, Chrudim

Budova na velkém chrudimském sídlišti zeje prázdnotou. „Lidé si na to zvykli, jen musejí daleko na náměstí. Co se dá dělat? Já využívám internet, takže všechno přes Balíkovnu nebo Zásilkovnu,“ řekla Lucie, bydlící na sídlišti Na Šancích.

Objekt patří městu Chrudim. Podle chrudimského starosty Františka Pilného není prodej na pořadu dne. „Je to celé bezbariérové, v poměrně slušném stavu, u parkoviště, nechceme se toho zbavovat,“ řekl starosta.

Toho mrzí, že nevyšel jeho plán projektu Česká pošta partner, podle kterého by si pobočku se svými sociálně či zdravotně hendikepovanými zaměstnanci řídilo samo město. Pobočku chtěl zřídit v některém z větších chrudimských marketů tak, aby fungovala i pro jiné agendy, než je Czech point. Například pro vydávání rybářských lístků.

Ztroskotalo to na nedostatku kvalifikovaných zdravotně postižených pracovníků. „Abychom nemuseli pobočku dotovat sedmi až deseti miliony korun, potřebovali bychom jich najmout devět, ale sehnali jsme stěží tři,“ doplnil Pilný.

Pošta U Stadionu, Chrudim

„Ze začátku, co byla zrušená, sem chodila spousta lidí a poštu U stadionu hledali. Teď tady už jen hledají Balíkovnu nebo Zásilkovnu,“ řekla Martina Nosková ze sousedního obchodu.

Ani tady se podle zjištění Deníku zatím nepodařilo najít využití. Česká pošta jako její vlastník ji nabízí na internetu formou elektronické dražby za vyvolávací cenu 4,653 milionů korun, tedy v přepočtu za 18 915 korun na metr čtvereční.

Objekt leží u hlavní komunikace, v těsné blízkosti řeky Chrudimky, v okrajové klidné části okresního města Chrudim III. Poblíž se nachází mateřská i základní škola. Naproti na druhém břehu jsou sportovní areály - zimní stadión, plavecký bazén a koupaliště. Nedaleko stojí nemocnice. Nemovitost je podsklepená, přízemní, je to samostatně stojící budova na vlastním pozemku. Možnost parkování je přímo před objektem. Stáří budovy je podle inzerátu 50 let.

Podle vyjádření České pošty žádný zásadní problém po zrušení poboček nenastal a ani se na přepážkách okolních pošt neprodloužila doba obsluhy. Celkově však ubylo zákazníků.

„Pokud porovnáme počet klientů, kteří navštívili všechny pošty v celé republice v letošním květnu s loňským květnem, došlo k jejich poklesu o více než třicet tisíc,“ uvedl pro Deník Ivo Vysoudil, mluvčí České pošty.