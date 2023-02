„Našla jsem si soukromého stomatologa až v Praze, tady v kraji to prostě nebylo možné. Tak vynikající péči jsem nikdy nezažila. Zpočátku jsem byla rozpačitá ze slov dentální hygienistky, od které jsem se dozvěděla, že si vůbec neumím čistit zuby a moje péče o zubní dutinu byla dosud přímo tristní. Absolvovala jsem rentgeny, podstoupila aplikaci implantátů. Nyní se konečně nemusím stydět za úsměv a mohu jíst, co chci. Ovšem stálo mě to 250 tisíc korun,“ řekla osmapadesátiletá Lenka, která žije v Chrudimi.

Kdyby před rokem nevypukla na Ukrajině válka, pětačtyřicetiletý Milan by jel do Užhorodu.

„Jsou tam zubní kliniky na vysoké úrovni a i když si započítám ubytování, nestálo by mě to tolik peněz. Počítal jsem, že bych si vzal na dva týdny dovolenou a domů přijel s novými zuby. Vím, že tam jezdí hodně Slováků, recenze jsou pochvalné. Bohužel musím počkat, až válečný konflikt skončí, doufám, že to nebude dlouho trvat. U nás nemám šanci stomatologa sehnat, bohužel,“ řekl Milan.

Jak jsou na tom na Pardubicku:

Sehnat zubaře se na Pardubicku dá. Někde ale lidé za péči draze zaplatí

Při troše štěstí mohou lidé z Chrudimska sehnat zubaře v Pardubicích a pokud narazí na toho, který má smlouvu s pojišťovnami, mají velkou kliku.

„Dočetla jsem se někdy vloni v novinách, že do Chrudimi přijdou čtyři noví zubaři. To je sice hezké, ale žádný z nich nedal veřejnosti informaci o přijímání nových pacientů. Potom jsem slyšela, že si přebrali klientelu v ordinacích po svých předchůdcích a na nové lidi se nedostalo. Nemám zubaře tři roky, to už je hrozné,“ postěžovala si Chrudimačka Hana, která neuspěla ani u své zdravotní pojišťovny.

Tři roky bez zubaře

„Vloni jsem seznam na vyžádání dostala. Ale když jsem začala jednotlivé zubaře obvolávat, nebral nové pacienty nikdo. A pojišťovna chtěla informace po nás, jestli je ten seznam použitelný,“ dodala.

Když se na Facebooku vloni o Velikonocích objevila zpráva o otevření nové zubní ordinace v chrudimské Slezské ulici, nastala pořádná virtuální mela. „Stop stav jsme vyhlásili asi už za tři hodiny. Inzerát jsme museli vzápětí stáhnout, protože maily s žádostí o registraci začaly chodit po minutě s tím, jak lidé odkaz sdíleli,“ řekl Deníku stomatolog Vít Pražan, jehož společnost Mikroskopická stomatologie přivítala prvního pacienta o prvním zářijovém dni. Zájemci se mohou stále objednávat přes mail a dostat se tak do pořadníku. „V dnešní době ale nejsme termín vstupního vyšetření již schopni garantovat,“ upozornil Pražan.

…a na Orlicku:

Klienty nepřibíráme, hlásí zubaři na Orlicku. Šmucler jejich nedostatek popírá

Na Hlinecku a Skutečsku měli ještě v loňském roce lidé velkou výsadu, a to pravidelnou zubní pohotovost o víkendech a svátcích, na které se střídali stomatologové ze Skutče, Hlinska a okolí. Od ledna se s ní museli rozloučit. Ti, kteří trpí nesnesitelnými bolestmi zubů, musí jezdit do Pardubické nemocnice a obrnit se trpělivostí. Čekací lhůty jsou tam totiž na hranici snesitelnosti.

Čekací lhůty na hranici snesitelnosti

„My máme ve Skutči tři zubaře, jeden už je v důchodovém věku a další dva k němu spějí. Mnohdy už mají zkrácenou ordinační dobu. Samozřejmě se snažíme shánět nové stomatology, ale je to v dnešní době prakticky nemožné,“ komentoval neutěšenou situaci skutečský starosta Jaroslav Hetfleiš.

Starosta Hlinska Miroslav Krčil jednal s místními stomatology v poslední době několikrát. „Dříve byla povinnost sloužit pohotovosti, ale to už řadu let neplatí. Oni byli tehdy v produktivním věku a plnili tak smlouvu s pojišťovnami. Teď se snaží udržet ve svých ordinacích svou klientelu a na pohotovost už nemají sílu. Rozumím tomu a říkám, že je to systémová chyba státu a doplácíme na ni všichni,“ zdůraznil starosta Krčil.

…a na Svitavsku:

Nebereme. Lidé na Svitavsku marně shání zubaře. Musí jezdit až do Brna

V Chrudimi skončila zubní pohotovost před dlouhými roky, pamětníci to odhadují na dvě desetiletí. Na dojíždění do Pardubic už si lidé zvykli, ale nechtějí se smířit s tím, že je v okresním městě dlouhotrvající nedostatek stomatologů. „V nejbližší době bych se rád sešel s novým stomatologem. Už jsme s ním jednali ohledně jeho žádosti o dotaci na mikroskop do jeho ordinace. Co se týče případných dalších nově příchozích zubařů, situace není dobrá, nic se zatím nerýsuje,“ řekl starosta města František Pilný.

Půl milionu jako motivace

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) se od 1. ledna letošního roku rozhodla motivovat poskytovatele lékařské péče k otevření nových ordinací v lokalitách se zhoršenou dostupností.

Co dělat, když zuby hodně trápí?



Pacienti mohou v akutních případech využít stomatologickou pohotovost v Pardubické nemocnici (budova č. 17).



Předem je však nutné v budově č. 13 (informace) uhradit regulační poplatek.



Ordinační hodiny této pohotovosti jsou:



pondělí–pátek 17–21 h

víkendy a svátky 8–12 a 13–18 h

Jednorázové bonusy nabízí praktickým lékařům pro dospělé, pediatrům a také stomatologům, u nichž půjde o 500 tisíc korun. Nový poskytovatel bude muset postupně zaregistrovat dohodnutý počet pojištěnců VZP do své péče a zároveň dodržet požadovaný rozsah a rozložení ordinační doby.

Nad tento jednorázový bonus pro nové poskytovatele mají být za svoji práci v daných lokalitách lépe ohodnoceni také stávající lékaři. „V případě stomatologů půjde o navýšení úhrady výkonů o 10 procent,“ řekl náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči Jan Bodnár.

V programu mohou poskytovatelé získat vyšší platbu za nově registrovaného pojištěnce do své péče.

„Chceme oslovit i stávající ordinace, které v lokalitách se zhoršenou dostupností fungují, bonifikace by je měly motivovat k nabírání nových pacientů. Nabízíme jim až 1300 korun za každého nově registrovaného pacienta do péče, výše částky je opět stanovena podle potřebnosti v dané lokalitě a podle naplnění dalších parametrů, jako například zvýšení kapacity poskytovatele,“ doplnil Bodnár.