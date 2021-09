Útulky se nacházejí napříč Českou republikou. Lidé tak nejčastěji podporují právě útulek v lokalitě, kde sami bydlí. Ne každý má však možnost pravidelně nakupovat krmivo a dovážet jej přímo na místo. Spousta dárců tak volí finanční pomoc bankovním převodem danému útulku.

Čím dál oblíbenější se ale stává také nákup potřebných věcí z pohodlí domova přes speciální e-shop Nakrm nás, který útulku dary dopraví. „Jsme zvířecí nadšenci a sami útulkům často přispíváme nebo zachraňujeme různé nalezence. Proto jsme vymysleli tento projekt, abychom mohli propojit dárce a konkrétní útulky, a přispívání tak co nejvíce usnadnit,“ napsali zakladatelé projektu na svém webu.

Nakrm nás funguje od října 2019 a zapojit se může každý útulek, azyl nebo dočasná péče. Podmínkou je pouze mít webové nebo facebookové stránky.

S projektem spolupracuje téměř 90 zvířecích útulků a azylů v republice. Lidé na stránkách najdou seznam přání jednotlivých útulků a mohou se přesně dozvědět, které granule či konzervy v daném útulku právě chybí a kolik jich potřebuje. Pak vybrané zboží stejně jako na běžných e-shopech vloží do košíku a zaplatí online nebo bankovním převodem.

S Nakrm nás spolupracuje také například Městský útulek pro opuštěná a zatoulaná zvířata v Děčíně. „Je to dobrá věc. Je tam konkrétní zboží, které zrovna potřebujeme. Lidé si vyberou a oni to pošlou a zajistí. V dnešní době hodně lidí nakupuje hlavně přes internet a rozmohlo se to obzvlášť v době koronaviru. Nese to své ovoce,“ řekla vedoucí útulku Eveline Jahelková.

Opakovaná pomoc

Dárci ale mají možnost také přispívat pravidelně, a opakovaně tak posílat krmivo těm útulkům, které jej zrovna nejvíce potřebují. Lidé na stránkách mohou jen vyplnit formulář a zvolit, jakou částkou mají zájem měsíčně přispívat.

Za příspěvky pak projekt přiřadí krmivo ze seznamu přání útulků a vše jim pošle. Platby se z účtu dárce budou strhávat automaticky, a tak už se dál nemusí o nic starat. Dárce si může zvolit částku 100, 300, 500, 700, 1000 nebo 1500 korun.

