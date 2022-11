Pokud je pes zvyklý na kotec, je povinností majitele připravit mu pro přečkání zimy ideální podmínky. Na podzim je vhodné jej připravit na zimní měsíce „vykrmením“. Kilo navíc přispěje k vytvoření mírné termoizolace, která psa ochrání před chladem a třesem. Zvířecí třes totiž může způsobit, že pes v zimě vydá více energie a tím zhubne. Pro jistotu je třeba se poradit s veterinářem, jak zdravě při nabírání kil postupovat.

„Doporučuji přidávat pejskovi do krmiva například pivovarské kvasnice pro psy, které obsahují komplex vitamínů řady B, který pomáhá proměnit potravu ve zdravou energii,“ uvedl odborník na psí výživu Jiří Švihálek s tím, že kvasnice pro psy bývají ve formě prášku, a tak je lze snadno přimíchat do krmiva.

Na zimní měsíce je pro venkovní psy pro své výživové hodnoty ideálním krmivem hovězí a kachní maso. S krmením to však nepřehánějte, a to zejména u psů, které trápí nadváha. „V rámci prevence proti nachlazení, ale i celkové podpoře zdraví, pejska nepřekrmujte. Jedinci, kteří mají kila navíc, mají i horší obranyschopnost,“ upozornil Švihálek.

Pokud je pes zvyklý na kotec, je povinností majitele připravit mu pro přečkání zimy ideální podmínky

Je třeba mít na mysli, že kotec není vhodný pro všechna psí plemena. Zejména bezsrstá či společenská plemena do kotce nepatří.

A to nejen ta malá a miniaturní, ale také například labradorští či zlatí retrívři, kteří touží být neustále nablízku své rodině. V bytě či domě by měl být i kterýkoli jiný pes, který samotou trpí. Pokud se chystáte svého psa na kotec teprve zvykat, vyberte si teplejší roční období.

Připravte zázemí na zahradě

Za přípravu vhodných podmínek pro přečkání zimy budou vděčná i volně žijící zvířata. Těm můžete vytvořit „pelíšky“ přímo na své zahradě. Přirozenými úkryty například pro ježky se stávají komposty, hromady listí, větve či husté keře. Ježkům můžete přilepšit třeba kočičími granulemi.

Hromady listí, větví, kamenů či zbytky rostlin, trvalky a keře nabízejí útočiště dalším nejrůznějším druhům zvířat. Mezi kameny či kořeny stromů se schovají plazi, kteří v zimě hibernují, nebo některé druhy hmyzu. Tomu můžete pomoci také umístěním hmyzího hotelu, který je možné zakoupit, nebo vyrobit z různých přírodních materiálů.

Pomoc ocení i ptáci. Těm můžete připravit ptačí budku i krmítko a do něj potravu v podobě jablek, slunečnicových semínek nebo speciálních směsí pro venkovní ptactvo. Semeny nepohrdnou ani veverky, které si dále na podzim střádají zásoby ořechů nebo hub. Všem živočichům je důležité dopřát během zimy klid a ty hibernující ze spánku zbytečně nerušit.

Za přípravu vhodných podmínek pro přečkání zimy budou vděčná i volně žijící zvířata

Tato zvířata tedy nepotřebují nijak velkou pozornost. Ježci přitom v tomto období zbytečně končí v záchranných stanicích. „Mnoho lidí si totiž myslí, že ježek, který nemá před zimním spánkem aspoň půl či třičtvrtě kila, zimu nepřežije. Není to pravda! Jarní nálezy naprosto zdravých čtvrtkilových ježků to dokazují,“ sdělil Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.

Krmení zvěře? Opatrně

Pokud rádi chodíte na procházky do lesa, jistě vás napadne pomoci i zvěři. Nevhodným výběrem krmiva jí ale můžete spíše ublížit.

Pro přikrmování využijte krmelce, mezi vhodnou potravu patří sušené trávy, byliny či sušené maliní. Kaštany, žaludy, bukvice či kukuřice jsou také vhodné, nedávejte je ale ve velkém množství. Z obilí je vhodný pouze oves, ostatní druhy způsobují zvěři nadýmání. Z dužnatých krmiv můžete přinést jablka, hrušky, švestky či špendlíky. Ze zeleniny mrkev, brambor a řepu, zvěř ale nepohrdne žádným druhem zeleniny.

A zase ti ježci:

* Záchranné stanice letos přijaly do své péče už téměř 3000 ježků, z toho za posledních sedm týdnů už to bylo rekordních 1400 ježků. Většina z nich přitom lidskou pomoc nepotřebovala.



* V průměru přijímají stanice 200 ježků týdně. Naprostou většinou jde o letošní mláďata, která se zdála nálezcům příliš malá na to, aby přečkala zimu.



* Do stanic patří pouze ježci viditelně poranění nebo nemocní – apatičtí, špatně se pohybující. A pokud jde o mláďata, tak pouze ta maličká, která přišla o matku.



* Vzhledem k ježčím nárokům bude péče o ježky až do jarního vypuštění stát záchranné stanice zhruba dva miliony korun.